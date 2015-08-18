بودجه کافی برای استعدادیابی نداشتیم/ نقش پیشکسوتان مُدلینگ بود!

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله شیرازی درباره برگزاری فستیوال استعدادیابی فوتبال پایه تهران بدون حضور پیشکسوتانی که از آنها در تبلیغات این فستیوال قرار داشتند، اظهار کرد: ما تهران را به ۹ منطقه تقسیم کردیم و تمام شهرستانهای اطراف را در این فستیوال دیدیم. سپس یک فراخوان زدیم که در این فراخوان عکس پنج نفر از پیشکسوتانی که در جلسات بودند یعنی محمد پنجعلی، میرشاد ماجدی، محمود بیداریان، هومن افاضلی و رضا لک بکار بردیم و قرار بود که از همان اول اینها نقش مدلینگ داشته باشند!
وی افزود: از اول قرار نبود این افراد خودشان در این فستیوال استعدادیابی کنند، چرا که ما حدود ۷۵ استعدادیاب زیر نظر همین پیشکسوتان تربیت و بهترین آنها را برای حضور در این فستیوال گلچین کردیم. هر چند که در روز دوم فستیوال، افاضلی در شهرری حضور پیدا کرد و روز سوم و چهارم هم آقای ماجدی به شهرستان دماوند رفت.
رئیس هیات فوتبال استان تهران خاطرنشان کرد: این پیشکسوتان حضور گرمی در فستیوال دارند و نونهالان و نوجوانان وقتی در کنار آنها عکس یادگاری می اندازند، انگیزه زیادی پیدا میکنند که این ذوقشان را بیشتر میکند! به هر حال همه یکجورهایی گرفتار هستند و نمیتوانیم از این پیشکسوتان طی ۱۰ روز کاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر استفاده کنیم.
شیرازی با بیان اینکه وظیفه هیات فوتبال استان تهران استعدادیابی نیست، گفت: با این حال به خاطر تاکید گرشاسبی (مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران) و همچنین علی کفاشیان این فستیوال را برگزار کردیم وگرنه بودجه لازم را برای برگزاری این فستیوال نداشتیم؛ ضمن اینکه هزینهها هم برای تهیه امکانات مورد نیاز بالاست.
وی در خصوص شرایط بد برگزاری فستیوال در گرمای هوا با توجه به پایین بودن سن شرکتکنندگان، گفت: ما فستیوال را از ساعت ۸ و ۹ صبح شروع میکنیم و نمیتوانیم آن را وسط روز نیمه کاره رها کنیم. تمام تلاشمان این بود که زودتر این فستیوال تمام شود. البته گرمای هوای تهران مثل گرمای اهواز نیست که بخواهد فوتبالیستها را اذیت کند! باید این نکته را هم در نظر داشت که در فصلهای دیگر هم نمیتوانیم این فستیوال را برگزار کنیم.
رئیس هیات فوتبال استان تهران درباره دریافت مبلغ شرکت در استعدادیابی که با روح این امر در تضاد است، یادآور شد: ما از هر شرکتکننده فقط ۲۵ هزار تومان گرفتیم تا بتوانیم لباس مورد نظر آنها را تهیه کنیم. من خواهش میکنم به تولیدیهای لباس تهران زنگ بزنید و بپرسید که هزینه یک دست لباس چقدر است. ما توانستیم مبلغ هر لباس را به ۲۵ هزار تومان برسانیم تا این لباس در پایان فستیوال به خود بازیکنان برسد. مطمئن باشید این پول در جیب هیات فوتبال نرفته است.
شیرازی ادامه داد: همانطور که گفتم هیات فوتبال بودجه کافی ندارد و باید از کمکهای مردمی هم استفاده کند. فکر میکنید هزینههایی که ما انجام دادیم، از چه راهی تامین میشود؟ برای هر نفر حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه شده که ۷۵ هزار تومان را هیات فوتبال تقبل کرده و ۲۵ هزار تومان از طریق خود شرکتکنندگان دریافت شده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره برگزاری لیگ پیشکسوتان استان تهران، گفت: این مسابقات امسال از ششم شهریور ماه آغاز میشود. ما در چند سال اخیر نگاه ویژهای به پیشکسوتان داشتیم و هدفمان این بوده تا آنها را از خانهنشینی بیرون بیاوریم.
رئیس هیات فوتبال استان تهران افزود: این سال پنجمی است که قرار است مسابقات پیشکسوتان برگزار شود، ولی در این مدت همیشه معضلاتی از جمله پرداخت ورودیه تیمها وجود داشته است. پیشکسوتان توقع دارند که برای حضور در این مسابقات پولی پرداخت نکنند. از سوی دیگر ما برای تامین هزینههای این مسابقات مشکلاتی داریم و باید هزینه زمین، پزشک، آمبولانس و سایر موارد را تامین کنیم.
شیرازی با بیان اینکه مسابقات پیشکسوتان امسال به صورت متمرکز در ورزشگاه شهید شیرودی و با حضور ۲۰ تیم برگزار میشود، در خصوص کمکهای کنفدراسیون فوتبال آسیا به هیات فوتبال برای برگزاری این مسابقات تاکید کرد: AFC به ما برای برگزاری این بازیها هیچ کمکی نمیکند. آنها حتی برای رده پایه هم پولی نمیدهند و میگویند باید هزینهها را از استانداری و مراجعی که در شهرتان هستند، بگیرید. برای طرح آسیا ویژن مبلغ ۴۰۰ میلیون هزینه بود که باید استانداری ۲۰۰ میلیون و فدراسیون هم ۲۰۰ میلیون دیگر آن را تامین میکرد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان ترجیح میدهند که مسابقات پیشکسوتان را تعطیل کنند، چون بودجه لازم وجود ندارد و همچنین پیشکسوتان توقعاتی دارند و همه این مشکلات را با جان و دل خریدیم.
رئیس هیات فوتبال استان تهران با بیان اینکه استانداری و فدراسیون فوتبال هیچ کمکی به این هیات نکرده است، گفت: آن موقع که آقای تمدن استاندار تهران بود، یک ریال هم به ما ندادند. فدراسیون هم مسابقات پیشکسوتان را در سطح کشوری برگزار میکند و به استانها کمکی نمیکند.
شیرازی در پاسخ به این سئوال که چرا مسابقات پیشکسوتان تهران چند سالی است نیمه کاره و بدون نتیجه رها میشود؟ گفت: ما سال اول مبلغ یک میلیون تومان از ورودیه مسابقات گرفتیم و یک میلیون هم خودمان گذاشتیم ولی هزینهها اجازه نداد این مسابقات را به اتمام برسانیم. با این حال امسال عزم خود را جزم کردهایم که این مسابقات را به سرانجام برسانیم و به خاطر حس نوستالژی، آن را به صورت متمرکز در ورزشگاه شیرودی برگزار خواهیم کرد.
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