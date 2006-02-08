سازمان كنفرانس اسلامي، سازمان ملل و اتحاديه اروپا خواستار آرامش و گفتگو شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، نمايندگان سازمان ملل، اتحاديه اروپا و سازمان كنفرانس اسلامي طي بيانيه اي اظهار داشتند: وضعيت به وجود آمده به دنبال انتشار كاريكاتورهاي توهين آميز درباره حضرت محمد(ص) در دانمارك و بازچاپ آنها در روزنامه هاي اروپاييف وضعيتي بحراني است.

در اين بيانيه كه به امضاي "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل، "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و "اكمل الدين احسان اغلو" دبيركل سازمان كنفرانس اسلام رسيده آمده است: ما كاملاً از حق آزادي بيان حمايت كرده، اما خشم مسلمانان و جريحه دارشدن احساسات آنها را نيز درك مي كنيم.

اين بيانيه مي افزايد: ما اعتقاد داريم آزادي مطبوعات مستلزم مسئوليت پذيري و حس تشخيص است كه بايد به اعتقادات و اصول و اعتقادات تمام اديان احترام بگذارد.

اين بيانيه همچنين بر ضرورت گفتگوهاي تازه ميان جوامع ديني و مقامات رسمي كشورهاي مختلف تأكيد كرده افزود: ما از همه مسلمانان مي خواهيم آرامش خود را با روحيه دوستي و احترام دوجانبه حفظ كنند.

"پراستيگ مولر"، وزير امورخارجه دانمارك در راستاي آرام كردن خشم مسلمانان نسبت به اهانت، خواستار ديدار با مقامات سازمان كنفرانس اسلامي در دفتر مركزي اين واقع در عربستان سعودي شده است.

سازمان كنفرانس اسلام دولت دانمارك را به علت عدم محكوميت انتشار اين كاريكاتورهاي موهن مورد انتقاد قرار داده است.

اين كاريكاتورهاي توهين آميز نخستين بار در روزنامه يولندپستن دانمارك در ماه سپتامبر منتشرشد كه پس ازآن چندين روزنامه در سراسر اروپا اقدام به چاپ مجدد اين تصاوير موهن كرده و موجبات خشم مسلمانان سراسر جهان را فراهم كردند.

مسلمانان سراسر جهان در اعتراض به توهين به پيامبر عظيم الشأن اسلام، حضرت محمد(ص) دست به تظاهرات گسترده اي زنده اند.

با توجه به قوانين اسلام هرگونه تصويرپردازي از حضرت محمد(ص) اهانت به مقدسات محسوب مي شود.