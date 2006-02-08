هزاران زائر مسجد جمكران خواستار برخورد شديد با هتاكان به ساحت پيامبر اسلام (ص) شدند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، زائرين و خادمين مسجد جمكران از وزارت امور خارجه خواستند كه به دور از انفعال و با برخورد جدي و قاطع نسبت به سردمداران توهين به پيامبر اسلام به خصوص دانمارك از محمود احمدي نژاد رئيس جمهور خواستند كه موارد ذيل را به سازمان هاي بين المللي منعكس كنند.

1- توهين به ساحت مقدس رسول اكرم و جريحه دار ساختن احساسات حدود دو ميليارد مسلمان به بيداري اسلامي و منسجم شدن صفوف امت اسلام خواهد انجاميد و دشمن از اين اقدام و گستاخي به جز رسوايي و عذاب الهي بهره اي نخواهد برد.

2- امت اسلام هم صدايي پاره اي از تازه واردان سياسي اروپا با اين جريان شوم و سكوت ديگران را نخواهد بخشيد و به طور قطع اين موضع گيري ها در مبادلات اقتصادي و سياسي با آنان اثر نامطلوب باقي خواهد گذاشت.

3- آزادي غربي با چهره دروغين خود هيچ گاه نمي تواند اين عمل نابخردانه را توجيه كند و بر خلاف موازين و مقررات مقدس ترين چهره هاي انساني و پيشواي بزرگ مسلمانان جهان را به نام طنز مورد هجمه قرار داده و احساسات پاك مسلمانان را ناديده بگيرند.

4- دولتهاي اروپايي براي جبران و جلوگيري از گسترش و تكرار چنين حوادثي بايد هرچه زودتر موضع رسمي خود را در قبال اين حركت اعلام نموده و به طور صريح از مسلمانان عذرخواهي و عاملين اصلي اين توطئه را مجازات نمايند.

طومار مذكور كه از صبح روز گذشته در محوطه مسجد مقدس جمكران نصب شده، مورد استقبال گسترده زائران اين مسجد در قم قرار گرفته و تاكنون هزاران زائر آن را امضاء كرده اند.