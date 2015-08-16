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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۴۱

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان مطرح کرد؛

استفاده از ظرفیت خیران برای ساخت پروژه‌های ورزشی/ ساخت نقش‌جهان

استفاده از ظرفیت خیران برای ساخت پروژه‌های ورزشی/ ساخت نقش‌جهان

اصفهان - مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان گفت: استفاده از ظرفیت خیران برای ساخت پروژه‌های ورزشی در نصف‌جهان با توجه به ظرفیت‌های موجود عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی ظهر امروز در گردهمایی دبیران ستاد اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به موضوعات ورزشی در نصف‌جهان اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر ورزش استان اصفهان بر خلاف حوزه‌های دیگر، یک حوزه برخوردار نیست و باید کاری کرد که در این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد.

وی افزود: مسئولان در حال حاضر به دنبال استفاده از فضاهای ورزشی موجود در سطح استان هستند و ما باید کاری کنیم که استفاده از این فضاها را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به استفاده از ظرفیت خیران در بخش‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت‌های نهفته بسیاری در ورزش استان اصفهان وجود دارد که باید برای توسعه آن تلاش بسیاری کرد.

وی با بیان اینکه خیران ورزش‌یار در استان اصفهان برای توسعه و ساخت فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیان داشت: ما باید استفاده از ظرفیت خیران ورزش‌یار را مد نظر قرار داده و برای بهبود شرایط ورزش استان از ظرفیت‌های آنها به خوبی استفاده کنیم.

سلطان‌حسینی خاطرنشان کرد: باید با استفاده از منابع دولتی و ظرفیت خیران، همراه با ورزشگاه نقش‌جهان، بیش از 50 پروژه نیمه‌تمام ورزشی اصفهان راه به پایان برسانیم.

وی اهمیت موضوع تربیت بدنی و ورزش را مورد توجه قرار داد و گفت: انسان‌ها باید در کنار استفاده از ظرفیت‌های عقل و روح، ارتقای جسمانی را مورد توجه قرار دهند و پویایی بدنی را مد نظر قرار دهند.

 

کد مطلب 2884851

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