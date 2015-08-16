به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی ظهر امروز در گردهمایی دبیران ستاد اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به موضوعات ورزشی در نصف‌جهان اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر ورزش استان اصفهان بر خلاف حوزه‌های دیگر، یک حوزه برخوردار نیست و باید کاری کرد که در این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد.

وی افزود: مسئولان در حال حاضر به دنبال استفاده از فضاهای ورزشی موجود در سطح استان هستند و ما باید کاری کنیم که استفاده از این فضاها را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به استفاده از ظرفیت خیران در بخش‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت‌های نهفته بسیاری در ورزش استان اصفهان وجود دارد که باید برای توسعه آن تلاش بسیاری کرد.

وی با بیان اینکه خیران ورزش‌یار در استان اصفهان برای توسعه و ساخت فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیان داشت: ما باید استفاده از ظرفیت خیران ورزش‌یار را مد نظر قرار داده و برای بهبود شرایط ورزش استان از ظرفیت‌های آنها به خوبی استفاده کنیم.

سلطان‌حسینی خاطرنشان کرد: باید با استفاده از منابع دولتی و ظرفیت خیران، همراه با ورزشگاه نقش‌جهان، بیش از 50 پروژه نیمه‌تمام ورزشی اصفهان راه به پایان برسانیم.

وی اهمیت موضوع تربیت بدنی و ورزش را مورد توجه قرار داد و گفت: انسان‌ها باید در کنار استفاده از ظرفیت‌های عقل و روح، ارتقای جسمانی را مورد توجه قرار دهند و پویایی بدنی را مد نظر قرار دهند.