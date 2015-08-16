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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴

داور هفتمین جشنواره پویانمایی رضوی:

ارتقا سطح کیفی تولیدکنندگان انیمیشن نیازمند آموزش است

ارتقا سطح کیفی تولیدکنندگان انیمیشن نیازمند آموزش است

گرگان - داور هفتمین جشنواره پویانمایی رضوی به آموزش برای تولید کنندگان انیمیشن تاکید کرد و گفت: با توجه به تخصصی و فنی بودن این رشته، آموزش در پویانمایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهتا خوارزمی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بازی های رایانه ای در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: علاقمندان به این حوزه دو گروه هستند. اول افرادی که تجربه طراحی و گرافیک داشته و وارد این حوزه شدند و دوم علاقمندانی که تکنیکال هستند.

وی ادامه داد: تعداد افرادی که تکنیکال بوده و از طریق نرم افزار ۳بعدی کار انیمیشن تولید می کنند کم نیست و به همین منظور آموزش برای این افراد از اهمیت بالایی برخوردار است.

خوارزمی تصریح کرد: افرادی که تکنیکال هستند به جای اینکه پروسه آموزش را به آرامی طی کنند بر اساس تقلید از آثار روز دنیا آن را کپی برداری کرده و کاری بی هویت ارائه می دهند.

وی از راه اندازی رشته انیمیشن در مرکز آموزشی علمی کاربردی اظهار خرسندی کرد و گفت: در پیش گرفتن چینین برنامه هایی به ارتقا سطح دانش و آگاهی تولیدکنندگان می افزاید.

این داور جشنواره با بیان این نکته که تولید انیمیشن نیازمند حمایت مالی است، افزود: حمایت بخش خصوصی و دستگاه های دولتی از این آثار باعث ایجاد انگیزه تولیدکنندگان خواهد شد.

وی برگزاری این جشنواره را فرصتی برای شناسایی استعدادها دانست و تصریح کرد: امیدواریم با افزایش سطح کیفی آثار هرساله شاهد کسب مقام های برتر از تولیدکنندگان گلستانی باشیم.

کد مطلب 2884854

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