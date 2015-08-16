ارتقا سطح کیفی تولیدکنندگان انیمیشن نیازمند آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهتا خوارزمی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بازی های رایانه ای در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: علاقمندان به این حوزه دو گروه هستند. اول افرادی که تجربه طراحی و گرافیک داشته و وارد این حوزه شدند و دوم علاقمندانی که تکنیکال هستند.

وی ادامه داد: تعداد افرادی که تکنیکال بوده و از طریق نرم افزار ۳بعدی کار انیمیشن تولید می کنند کم نیست و به همین منظور آموزش برای این افراد از اهمیت بالایی برخوردار است.

خوارزمی تصریح کرد: افرادی که تکنیکال هستند به جای اینکه پروسه آموزش را به آرامی طی کنند بر اساس تقلید از آثار روز دنیا آن را کپی برداری کرده و کاری بی هویت ارائه می دهند.

وی از راه اندازی رشته انیمیشن در مرکز آموزشی علمی کاربردی اظهار خرسندی کرد و گفت: در پیش گرفتن چینین برنامه هایی به ارتقا سطح دانش و آگاهی تولیدکنندگان می افزاید.

این داور جشنواره با بیان این نکته که تولید انیمیشن نیازمند حمایت مالی است، افزود: حمایت بخش خصوصی و دستگاه های دولتی از این آثار باعث ایجاد انگیزه تولیدکنندگان خواهد شد.

وی برگزاری این جشنواره را فرصتی برای شناسایی استعدادها دانست و تصریح کرد: امیدواریم با افزایش سطح کیفی آثار هرساله شاهد کسب مقام های برتر از تولیدکنندگان گلستانی باشیم.