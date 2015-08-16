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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۲۴

در پیامی؛

روحانی انتخاب رییس جمهور لتونی را تبریک گفت

روحانی انتخاب رییس جمهور لتونی را تبریک گفت

رییس جمهور در پیامی انتخاب رییس جمهوری لتونی را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که روابط دوستانه دو کشور در دوره جدید براساس احترام و درک متقابل در تمامی زمینه‌ها گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ریموندز وجونیس

رییس جمهوری لتونی

انتخاب جنابعالی به عنوان رییس جمهوری لتونی را صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لتونی در دوره ریاست جمهوری جنابعالی، براساس احترام و درک متقابل و منافع مشترک دو ملت، در تمامی زمینه ها بیش از گذشته توسعه یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و نیک بختی و شادکامی ملت لتونی را مسألت دارم.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2884878

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