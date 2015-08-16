روحانی انتخاب رییس جمهور لتونی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ریموندز وجونیس

رییس جمهوری لتونی

انتخاب جنابعالی به عنوان رییس جمهوری لتونی را صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لتونی در دوره ریاست جمهوری جنابعالی، براساس احترام و درک متقابل و منافع مشترک دو ملت، در تمامی زمینه ها بیش از گذشته توسعه یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و نیک بختی و شادکامی ملت لتونی را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران