روحانی انتخاب رییس جمهور لتونی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجتالاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ریموندز وجونیس
رییس جمهوری لتونی
انتخاب جنابعالی به عنوان رییس جمهوری لتونی را صمیمانه تبریک می گویم.
امیدوارم روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لتونی در دوره ریاست جمهوری جنابعالی، براساس احترام و درک متقابل و منافع مشترک دو ملت، در تمامی زمینه ها بیش از گذشته توسعه یابد.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و نیک بختی و شادکامی ملت لتونی را مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
نظر شما