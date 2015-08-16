به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر یک شنبه در نشست برنامه ریزی کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری افزود: شهدا نقش تاثیرگذاری در جامعه امروز دارند و باید فرهنگ شهدا بیش از گذشته در جامعه ترویج داده شود.

وی اظهار داشت: استقبال از شهدای گمنام نشان از وجود روحیه ایثار و شهادت در مردم دارد و مردم ارزش شهدا وایثارگری آنها در دوران هشت سال دفاع مقدس را می دانند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه نسل جوان امروز باید با فرهنگ ایثار آشنا شود، عنوان کرد: برگزاری یادواره ها و کنگره ها نقش تاثیر گذاری در خصوص آشناسازی جوانان با فداکاری ها و ایثار گری ها دوران هشت سال دفاع مقدس رزمندگان دارد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام با اشاره به برگزاری کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان، گفت: باید تلاش شود که این کنگره به بهترین شکل برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه عنوان کرد: همه مدیران باید تلاش کنند که در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری گام بردارند.

برگزاری کنگره شهدا به معنای بزرگداشت یک افتخار ملی و ایستادگی در برابر ابر قدرت ها است

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: برگزاری کنگره شهدا به معنای بزرگداشت یک افتخار ملی و ایستادگی در برابر ابر قدرت ها است.

قاسم سلیمانی دشتکی یادآور شد: رزمندگان استان چهارمحال و بختیاری در هشت سال دفاع مقدس نقش تاثیر گذاری داشته اند.

وی افزود: این استان دو هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرد که این شهدا با رشادتها و ایثارگری ها در مقابل ابر قدرتها ایستادند و افتاخارات ارزشمندی را برای انقلاب به ارمغان آوردند.

وی در ادامه عنوان کرد: شهدا با ایثارگری ها و رشادتها و فداکاری های خود موجب شدند که انقلاب اسلامی در مسیر اهداف و آرمانها خود حرکت کند و امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد افتخارات ارزشمند کشور در سطح بین المللی هستیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: استکبار جهانی تلاش های بسیاری می کند که به نظام و کشور ضربه بزند و از راه های بسیاری وارد شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری باید به صورت بسیار خوب برگزار شود و همه باید تلاش کنند که این رویداد بزرگ به صورت آبرومند برگزار شود.