به گزارش خبرنگار مهر، رضا جدیدی ظهر یکشنبه در گردهمایی دبیران ستاد اقامه نماز استان اصفهان که در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، ضمن قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه نماز در سطح ادارات استان اصفهان اظهار داشت: با فعالیت‌های صورت گرفته دراین حوزه استان اصفهان رتبه نخست توجه و اقامه نماز در ادارات کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه حال نماز در اصفهان خوب است، ابراز داشت: اصفهان مهد تشیع است و باید ساخت مسجد، نمازخانه و مراکز مذهبی در آن مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان در ادامه با اشاره به فعالیت خوب خیرین استان اصفهان در امر ساخت مسجد و نماز خانه بیان داشت: البته باید توجه داشته باشیم که تاکنون بیش از ۵۰ درصد از مساجد استان اصفهان توسط خانواده‌های شهدا و ایثاگران ساخته شده است.

وی توسعه فضاهای کافی و زیبا برای اقامه نماز در سطح ادارات استان اصفهان را نیز امری مهم خواند و ابراز داشت: همچنین در بخش فرهنگی ضروری است که با استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که در دسترس عموم مردم است امری مهم است.

جدیدی با اشاره به اینکه نوشتن کتاب در حوزه نماز نیز خدمت بزرگی به این واجب الهی است، ادامه داد: در این راستا می توان از علامه مجلسی نام برد که با نوشتن کتاب‌های مختلف و پر محتوا خدمات ارزنده‌ای را به توسعه فرهنگ نماز در جامعه داشتند.