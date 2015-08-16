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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۴۲

رییس اتاق اصناف خراسان رضوی:

استقلال اقتصادی زنان موجب كاهش آسیب‌پذیری آنها مى شود

استقلال اقتصادی زنان موجب كاهش آسیب‌پذیری آنها مى شود

مشهد- رییس اتاق اصناف خراسان رضوی گفت: استقلال اقتصادى زنان در جامعه ضمن افزايش مشاركت آنها آسيب پذيرى شان را در جامعه كاهش مى دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بنانژاد روز يكشنبه در همایش نقش زنان در توسعه اقتصاد مقاومتی و پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در ساختمان شهدای استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: استقلال اقتصادی زنان در جامعه آسیب‌پذیری آنان را کاهش داده و باعث مى شود این زنان در مقایسه با زنانی که از استقلال اقتصادی محروم هستند نقش گسترده‌تری را با استفاده از توانایی‌های خود در جامعه ايفا كنند.

وى در ارتباط با وضعيت اشتغال زنان در جامعه افزود: در حال حاضر سهم اشتغال زنان در جامعه با افزایش چشمگيرى رو‌به‌رو بوده تا حدى كه برخی از زنان در شغل‌های مردان مشغول به كار شده اند.

رییس اتاق اصناف خراسان رضوی با بيان اينكه روحيه تلاش و كار در منابع دينى ما مورد تاكيد زيادى قرار گرفته است، ابراز كرد: در اسلام مبارزه با تنبلی سرلوحه امور است به همين منظور تقویت فرهنگ کار و تولید از ارکان اصلی سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى به شمار می‌رود.

وى ادامه داد: از جمله نكات مهم ديگرى كه در خصوص اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى مطرح است بحث اصلاح الگوى مصرف و پرهیز از اسراف بوده كه ما بايد بر اساس آن برنامه ريزى هاى لازم را جهت تغيير الگوى مصرف به توليد طراحى و تدوين كنيم.

بنانژاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه در اغلب موارد کالاهای توليد شده در داخل كشور قابل رقابت با محصولات خارجی هستند لذا مى توان با جایگزینی تولیدات داخلی به جای محصولات خارجی گام هاى جدى ترى در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشت.

وی اضافه كرد: در همين راستا ضرورى است تا فرهنگ قناعت در جامعه پررنگ تر شود و مفاهيمى همچون به اندازه مصرف کردن، ترک تجمل‌گرایی، استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌‌های کشور، حمایت از تولید ملی، تقویت روح خودباوری، خودکفایی و تقویت كه در واقع اركان اصلى پيشرفت هر جامعه اى است در مردم نهادينه شود.

رییس اتاق اصناف استان خراسان رضوی بل اشاره به نقش مشاركت هاى مردم در اقتصاد عنوان كرد: استفاده از سرمایه مردم در رشد و توسعه اقتصاد کشور، تعادل در مصرف، کاهش وابستگی‌ها و ایجاد اشتغال بسيار موثر است.

وى اصناف را نهادهاى اقتصادی در کشور اعلام كرد كه به دنبال حذف قاچاق هستند و گفت: دليل اين امر تاثير و آسيبى است كه قاچاق كالا  به پیکره‌ی اقتصاد و نظام کشور وارد مى كند.

وی با اشاره به دوران پساتحریم تاكيد كرد: اين دوران خطرناک‌تر از دوران تحریم است كه بر اين اساس لازم است تا تمامى واحدهای تولیدی، صادرکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها بدانند که با رفع تحریم‌ها نمی‌توان بدون دغدغه به واردات کالا مبادرت ورزید لذا در این دوره باید علاوه بر موفقیت سیاسی در زمینه اقتصادی هم شاهد شكوفايى هايى در عرصه اقتصادى باشیم.

 

 

 

کد مطلب 2884883

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