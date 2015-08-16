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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۳۶

تحولات عراق؛

تسلط ارتش بر ایستگاه قطار الرمادی/ هلاکت ۲۰ تکفیری در الأنبار

تسلط ارتش بر ایستگاه قطار الرمادی/ هلاکت ۲۰ تکفیری در الأنبار

سیطره کامل ارتش و نیروهای مردمی عراق بر ایستگاه قطار شهر الرمادی و هلاکت ۲۰ عنصر تکفیری داعش در جریان عملیات ارتش در استان الانبار از مهمترین تحولات امنیتی عراق محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش و نیروهای مردمی عراق همچنان به عملیات پاکسازی شهر الرمادی از لوث تروریست های داعش ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در جریان عملیات مشترک ارتش و نیروهای مردمی، ایستگاه قطار شهر الرمادی از لوث تروریست های داعش پاکسازی و به کنترل کامل نیروهای امنیتی درآمد.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش عراق مواضع و مراکز وابسته به داعش در استان الانبار را هدف قرار دادند که به دنبال آن ۲۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

۱۷ عنصر تکفیری دیگر نیز در جریان درگیری با ارتش و نیروهای مردمی عراق در حومه استان بغداد به هلاکت رسیدند.

چندین خودرو متعلق به گروه های تکفیری نیز در مناطق واقع در حومه بغداد توسط نیروهای ارتش عراق شناسایی و منهدم شدند.

در همین حال منابع عراقی از انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه «المشاهده» واقع در حومه بغداد خبر می دهند. به دنبال این انفجار چند نفر کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 2884884

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