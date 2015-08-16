حافظی: مردم کمتر به عنوان شاکی عمومی به دیوان مراجعه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران از تصویب یک فوریت طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی ضروری شهر تهران، خبر داد و گفت: متاسفانه به دلیل قلع و قمع باغات شهر تهران مشکلات آلودگی هوا افزایش یافته است از سویی صیانت از باغات به عنوان یک مطالبه جدی رهبری عنوان شده است و لازم است این موضوع در قالب یک فوریت بررسی شود.

به این یک فوریت 17 نفر از اعضای شورای شهر تهران از جمله، مهدی چمران،‌ ابوالفضل قناعتی، معصومه آباد، ولی الله شجاع‌پوریان،‌علی صابری،‌ رحمت‌اله حافظی،‌ علیرضا دبیر،‌ محسن پیرهادی، ‌پرویز سروری،‌ محسن سرخو،‌ غلامرضا انصاری،‌ محمد حقانی، اقبال شاکری،‌حبیب کاشانی، احمد حکیمی‌پور، هادی ساعی و مرتضی طلایی رای دادند.

همچنین رضا تقی پور،‌ مجتبی شاکری، حجت‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی، محمد سالاری، محمد مهدی تندگویان، اسماعیل دوستی، حسین رضازاده و الهه راستگو نیز به این یک فوریت رای ندادند.

وی در ادامه جلسه با توجه به حضور رئیس دیوان عدالت اداری در شورای شهر تهران،‌ با بیان اینکه دیوان عدالت اداری به استناد اصل 173 قانون اساسی تشکیل شده است، اظهار کرد: در این اصل آمده است؛ به منظور رسیدگی به شکایات،‌ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین ، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مردم به عنوان شاکی خصوصی حق و حقوق خود را می‌شناسند و به دیوان مراجعه می‌کند،‌ افزود: دیوان در این زمینه به خوبی پاسخگوی مردم است و رویکرد حقوق خصوصی کاملا در دیوان جا افتاده و مشکلی از این بابت احساس نمی‌شود،‌ اما مردم کمتر به عنوان شاکی عمومی به دیوان مراجعه دارند و از حق ایجاد شده توسط قانونگذار مطلع نیستند و دیوان نیز در زمینه اطلاع رسانی و آموزش به مردم ساز و کار لازم را نداشته و از این رو فرهنگ سازی در این زمینه در جامعه ضروری است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری همچنین تصریح کرد: طی سنوات گذشته شاهد بودیم که مقام معظم رهبری در مورد محیط زیست و سلامت مردم تذکرهای متعددی داشته اند اما دیوان به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع نشده است و مردم نیز از حق خودشان آگاه نیستند، لذا انتظار داریم دیوان به اهمیت و حق و ماهیت سلامت مردم توجه بیشتری داشته باشد و در حوزه‌های سلامت شهروندان حساس تر شود و توجه قضات خود را به این حوزه معطوف کند و ارتقای سطح علمی آنان در این موضوع را تامین کند.

حافظی با اشاره به اینکه برخی آرای دیوان به نقض تصمیمات مدیریت شهری می‌انجامد و این موضوع جای بحث و مذاکره دارد، پیشنهاد داد تا کمیسیونی مشترک و دائمی باعضویت نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری جهت مشارکت در رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شود.

وی در این جلسه از آقای منتظری خواست تا پیامی را به رئیس قوه قضائیه منتقل کند و گفت:‌ در فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر بارها شاهد هستیم که توصیه شده است رسیدگی به وضعیت معیشت قضات جدی گرفته شود. این موضوع پیش از این رعایت می‌شد اما در چند سال گذشته شاهد هستیم به فراموشی سپرده شده است. بنا به گفته یکی از قضات در شعبات دریافتی قضات با کارشناسان تقریبا هم سطح شده است. سربسته اشاره می‌کنم برخی از قضات در جایگاه قضاوت ، نقش وکیل را ایفا می‌کنند و این مساله موجب نارضایتی بسیار زیاد مردم شده است خواهش دارم به این موضوع رسیدگی شود تا مانع بروز مفسده شود.