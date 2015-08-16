به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار «نوری المالکی» معاون رییس جمهور عراق اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات عراق در مقطع فعلی، مسائل امنیتی و بخصوص معضل گروه تروریستی داعش است و در این زمینه حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق از اهمیت دو چندانی برخوردار است که باید توجه ویژه‌ای به آن معطوف گردد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به توطئه های بزرگی که در عراق در حال شکل گیری است، وحدت و انسجام داخلی را برای دفع توطئه های دشمنان امری ضروری دانست و گفت: اطمینان دارم که دولت و ملت عراق بر مشکلات پیش رو غلبه کرده و این دوران سخت را با سربلندی پشت سر خواهند گذاشت.

وی با اشاره به سخنان برخی از مقامات کشور های غربی در خصوص تجزیه عراق، این سخنان را بسیار نگران کننده ارزیابی و خاطرنشان کرد: لازم است مقامات، مسئولین و همه‌ گروه‌های سیاسی عراقی در برابر این سخنان موضع گیری جدی داشته باشند.

جهانگیری همچنین بر ضرورت آغاز روند انجام اصلاحات سیاسی مورد نظر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق برای مبارزه و مقابله موثرتر با داعش تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه قطعاً دولت و ملت عراق قادر خواهند بود بر مشکلات خود فائق آیند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود و این موضوعی است که مورد تاکید همه‌ مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری است.

جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت مسائل سوریه و تأثیرگذاری تحولات این کشور بر عراق و ایران بر لزوم گسترش همکاری و هماهنگی تهران ـ بغداد در جهت حل مسائل سوریه تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش محوری مرجعیت در حل مسائل عراق خاطرنشان کرد: مرجعیت شیعه دارای شأن و جایگاهی است که همواره مورد توجه ملت عراق بوده و با توجه به اثرگذاری سازنده‌ مرجعیت در موفقیت ملت عراق در حل مسائل دشوار گذشته، لازم است که کماکان نقش و محوریت این جایگاه برای غلبه بر مشکلات حال و آینده عراق بیش از پیش مورد توجه همگان باشد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از تجربیات خوبی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع برخوردار است گفت: ایران آمادگی دارد همه‌ تجربیات و دستاوردهای خود را در حوزه‌های صنعتی و تکنولوژی در اختیار برادران عراقی خود قرار دهد.

جهانگیری همچنین با یادآوری مشکلات موجود در مبادلات مالی و پولی که به واسطه‌ تحریم‌ها ایجاد شده بود، افزود: در دوران پس از تحریم، مشکلات فراروی مبادلات مالی و پولی مرتفع و زمینه‌ گسترش روابط و سرمایه گذاری مشترک میان بخش خصوصی ایران و عراق بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: در مقطع فعلی دولت و ملت عراق دوران سختی را سپری می‌کنند و سیاستمداران این کشور در این دوران، نقشی تاریخی و خطیر بر عهده دارند و باید از آسیب رسیدن به تمامیت ارضی عراق جلوگیری کنند.

نوری مالکی: غربی ها تجزیه عراق را به مبارزه با داعش ترجیح می‌دهند

معاون رییس جمهور عراق نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 گفت: بدون شک مسلمانان در اقصی نقاط دنیا از این توافق خوشحال هستند و در مقابل دشمنان اسلام را نگران و ناراحت ساخته است.

نوری‌المالکی خواستار حضور و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر شرکت‌های ایرانی برای سرمایه گذاری در عراق شد و گفت: برخی کشورها نسبت به سرمایه گذاری در عراق اقدام کرده‌اند اما ما خواهان آن هستیم که شرکت‌های ایرانی در این زمینه پیشتاز بوده و به عرصه‌ سرمایه گذاری در عراق ورود پیدا کنند.

معاون رییس جمهور عراق همچنین با اشاره به درگیری های ارتش و نیروهای بسیج مردمی عراق با گروه تروریستی داعش خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات در مبارزه با داعش، طراحی توطئه‌ها و حمایت‌های مالی و تسلیحاتی است که از این گروه تروریستی صورت می گیرد.

نوری المالکی تصریح کرد: با وجود آنکه ائتلافی متشکل از 40 تا 50 کشور قدرتمند جهان برای مبارزه با داعش تشکیل شده، اما این گروه تروریستی به راحتی در حال فروش نفت سوریه و عراق است و این نشان می دهد که نمی توان به اراده کشورهای غربی در مبارزه ی واقعی با داعش خوش بین بود.

وی با بیان اینکه برخی از کشورهای غربی علاقمند به تجزیه عراق هستند، تصریح کرد: آنها می‌خواهند مسائل و مشکلات عراق همچنان باقی بماند و تجزیه عراق را به مبارزه با داعش ترجیح می‌دهند.

نوری المالکی افزود: علی‌رغم پیچیدگی‌ها در مبارزه با گروه تروریستی داعش، باورمان این است که داعش از قدرت و توانمندی زیادی برخوردار نیست و مبارزه با آنها نیاز به زمان دارد ضمن آنکه مؤثر ترین مبارزه با این گروه تروریستی مبارزه سیاسی و عقیدتی است.

معاون رییس جمهور عراق با بیان اینکه آنچه بیش از همه برای مبارزه با گروه تروریستی داعش مهم بوده بسیج مردمی است، تصریح کرد: تجربه نشان داده که نقش و اهمیت بسیج مردمی در این مبارزه از تجهیزات پیشرفته نظامی به مراتب بیشتر است زیرا نیروهای مردمی ثابت کرده‌اند که هیچگاه در برابر دشمن تسلیم نشده و همواره مقاومت می‌کنند.

نوری المالکی همچنین با تاکید بر ضرورت شکل گیری اصلاحات در نظام سیاسی عراق گفت: متاسفانه نظام سیاسی عراق در سایه‌ حضور اشغالگران، تحت عنوان مشارکت ملی به تقسیمات و سهمیه‌بندی سیاسی تبدیل شده و لازم است با رهایی از این نوع سهمیه‌بندی، به دنبال حاکمیت اکثریت سیاسی باشیم.

وی با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق گفت: تاریخ شاهد مواضع شرافتمندانه جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق و سوریه خواهد بود و ما علی‌رغم همه مشکلات، با اتکا به اراده و مقاومت مردم عراق به پیروزی خوش بین هستیم.