به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «فرمانده ۷۶» با موضوع تدابیر فرماندهی کل­ قوا در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و تعیین مأموریتهای راهبردی، اقتدارآفرین و امنیت‌ساز در عرصه دریا و دریانوردی و پهنه آبی کشور، جمعه، ۳۰ مردادماه بعد از خبر ۲۱ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این مستند ۴۸ دقیقه‌ای که شنبه ۳۱ مردادماه نیز ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه پنج سیما بازپخش خواهد شد، ناوشکن جماران که از افتخارات بخش تحقیقاتی و مهندسی نیروی دریایی ارتش است، به مأموریت در آبهای آزاد اعزام می‌شود و روایتی از حضور در آبهای بین المللی با هدف تأمین امنیت، اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی شکل می‌گیرد.

مستندسازی سخنان رهبر انقلاب در خصوص مأموریتهای نیروی دریایی و نشان دادن اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح بر اساس تدابیر و راهبردهای ایشان از اهداف و محورهای اصلی مستند «فرمانده ۷۶» است.

کار تولید این مستند بر اساس طرحی از روح الله عبادی، به کارگردانی حمید شعبانی و تهیه کنندگی سید فرشاد حسینی در موسسه فرهنگی «اکسیر پژوهش» از سال ۹۱ آغاز و در سال ۹۴ به پایان رسیده است.