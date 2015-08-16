تور صنعتی خبرنگاران لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تور خبری - صنعتی شرکت شهرک های صنعتی استان امروز یکشنبه با حضور خبرنگاران، اصحاب رسانه و صنعگران لرستان برگزار شد.

در این تور خبری - صنعتی خبرنگاران و صنعتگران استان از منطقه ویژه اقتصادی لرستان در شهرستان ازنا و برخی از واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه ویژه بازدید کردند.

فرزاد محمدی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان در حاشیه برگزاری این تور خبری - صنعتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برگزاری تور های بازدید از واحدهای تولیدی و مناطق ویژه اقتصادی استان برای ایجاد تنوع در حوزه عملکردی واحدهای صنعتی و شناخت بیشتر جامعه هدف از واحدهای تولیدی لرستان است، اظهار داشت: برگزاری تورهای صنعتی در لرستان تبدیل به یک الگو برای سایر استان ها شده است.

وی با بیان اینکه در راستای توسعه عمل تورهای صنعتی چند نوع تور بازدیدی را تعریف کرده ایم، تصریح کرد: تورهای بازدیدی دانش آموزی، اساتید، خبرگان صنعتی، پیوند بین صنایع کوچک و بزرگ، خبری و ... را تدوین کرده ایم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان با اشاره به اینکه برگزاری ۱۱ تور صنعتی را به سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی کشور پیشنهاد داده ایم، گفت: تا کنون تورهای صنعتی دانش آموزی، پیوند بین صنایع کوچک و بزرگ و تور خبری در استان برگزار شده است.

محمدی هدف از راه اندازی تور خبری - صنعتی را استفاده از ظرفیت رسانه ها برای جلب سرمایه گذاری های بیشتر در استان و نمایش ظرفیت های صنعتی لرستان را دانست و افزود: در این تورهای صنعتی افراد با ظرفیت های استان آشنا شده و در صورت تمایل می توانند به سرمایه گذاری در این واحدهای تولیدی بپردازند.