گرمای هوا در گنبدکاووس رکورد شکست

محمدرضا رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: گنبدکاووس تا ساعت ۴ بعد از ظهر با ۴۹.۳ درجه سانتی گراد، بیشترین دمای کشور را به خود اختصاص داد و این عدد از زمانی که دما در کشور ثبت شده، بی سابقه است.

وی افزود: رطوبت هوا در گلستان به ۶.۵ درجه رسیده است این کاهش رطوبت باعث تبخیر و تعرق بالا شده است.

وی تصریح کرد: کاهش رطوبت زمینه افزایش دما را ایجاد می کند و به همین شاهدیم که دما در گلستان به صورت بی سابقه افزایش یافته.

رضوی در توضیح علت این افزایش دما، گفت: دما در هر شهرستان متناسب با میزان رطوبت در ارتباط است تا حد مشخصی بالا نمی رود، ولی کاهش رطوبت زمینه افزایش دما را ایجاد می کند.

وی اظهار کرد: بسیاری از گیاهان نمی توانند این دما را تحمل کنند و به همین دلیل از بین می روند.

وی تصریح کرد: دما در روز افزایش چشم گیر دارد و در شب با اختلاف زیادی کم می شود، این اختلاف زیاد به گیاهان منطقه آسیب می زند.

مدیرکل هواشناسی تصریح کرد: خوش بختانه جنگل های گلستان هنوز سبز است، اگر این دما در پاییز بود وسعت زیادی از جنگل های استان را می سوزاند.

وی با بیان این که خواستار تعطیلی ورزشگاه ها شده ایم، اظهار کرد: این دما برای سالمندان، کودکان و بیماران بسیار خطرناک است و سلامت آن ها را به خطر می اندازد.

وی بیان کرد: کاهش رطوبت در گلستان بی سابقه است.