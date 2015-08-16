ضرورت توجه به حقوق آزادگان درکشور/وجود۱۰۰۰ آزاده درآذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام عسگر کریمیان عصر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه مجلس مصوبات خوبی برای حمایت از آزادگان و ایثارگران داشته است، افزود: ولی این تصمیمات مجلس که به وزارتخانه ها و بخش های مختلف دولتی ارسال و ابلاغ شده است هنوز اجرا نشده است که نیاز دارد بیش از پیش به حقوق آزادگان در کشور توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه آزادگان روحیه معنوی و اسلامی بالایی داشتند و هنوز هم دارند، ادامه داد: آزادگان وقایع مختلف دفاع مقدس و به ویژه دوران اسارت را بازگو می کنند که بدون شک اصلی ترین رسالت آزادگان پیام رسانی زینبی از دوران اسارت است.

کریمیان با تاکید بر اینکه آزادگان هرگز در دوران اسارت از اعتقادات مذهبی خود دست نکشیدند، ابراز داشت: جسم آزادگان در بند دژخیمان بعثی بود ولی روح آنها آزاد بود چرا که با معرفت وارد معرکه شدند و عزم جدی برای دفاع از خاک کشور و دفاع از دین خود داشتند.

فرمانده سپاه عاشورا تعداد آزادگان آذربایجان شرقی را بیش از ۱۰۰۰ نفر بیان کرد و افزود: بیشتر آزادگان بعد از زخمی شدن اسیر شدند و تا دقایق قبل از اسارت نیز به فکر اسارت نبودند و پس از اسارت نیز همچون سربازی مقاوم عمل کردند و از دین و اسلام و کشور خود دفاع کردند.

فرمانده قرارگاه لشکر عملیاتی ۲۱ حمزه سیدالشهدا آذربایجان نیز در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه این لشکر بیش از ۶ هزار و ۸۴۰ شهید تقدیم دفاع مقدس کرده است، گفت: کل ارتش سرافراز جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۴۸ هزار شهید تقدیم کرده است.

امیر سرتیپ نادر نجفی با اشاره به اینکه مجموع آزادگان ارتشی کادر و وظیفه استان بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر بود، ابراز داشت: آزادگان به عنوان نعمت های خدا برای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هستند که باید از آنها حمایت شود و نهادهای مختلف فرهنگی و نظامی نیز باید از تجربیات و ظرفیت های بسیار زیاد این رزمندگان برای تقویت ابعاد معنوی جامعه و انتقال برخی مفاهیم به جوانان و نوجوانان استفاده کنند.