در حال رایزنی برای برگزاری نشست مسکو۳ درباره سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در حال رایزنی با دولت سوریه و مخالفان آن برای برگزاری نشست مسکو۳ به منظور حل بحران این کشور است.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط گفت: با توجه به لزوم حل سیاسی بحران سوریه، مسکو در حال حاضر با دولت سوریه و مخالفان آن ارتباط دائم دارد و تلاش می کند تا نشست مسکو۳ را برگزار کند.

بوگدانف افزود: در دیدار اخیری که با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه داشتم، به وی تأکید کردم که برای برگزاری این نشست تلاش خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق هسته ای ایران با ۱+۵ تصریح کرد: ایران و ۱+۵ به توافق بزرگی دست پیدا کردند و ما امیدواریم که این کشور پس از رفع تحریم ها فعالیت های خود در عرصه جهانی را از سرگرفته و این سرآغازی برای حل تمامی مسائل مورد اختلاف باشد.

معاون وزیر خارجه سوریه ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم تا این توافق به حل و فصل دیگر مسائل باقی مانده در منطقه کمک کند.

بوگدانف با تأکید بر نقش مؤثر ایران در تحولات منطقه اظهار داشت: ایران باید به حل و فصل پرونده های موجود در منطقه کمک کند و از شرکای خود می خواهیم که در این راه با تهران همکاری کنند.