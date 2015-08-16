برتری تیم فوتبال پرسپولیس مقابل شاگردان بزیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی در چارچوب یک دیدار تدارکاتی برابر امیدهای این باشگاه قرار گرفت که با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید.

حاشیه های این مسابقه را در ادامه می‌خوانید:

* پیش از آغاز این دیدار محمد پنجعلی مدیر آکادمی پرسپولیس با بازیکنان و کادر فنی تیم امید جلسه‌ای را برگزار کرد.

* این بازی در حالی آغاز شد که سرخپوشان درعکس یادگاری پیش از بازی خود اعلامیه مهدی نفر خبرنگار فقید ورزشی را در دست داشتند.

* برخی هواداران به شوخی این مسئله را عنوان می‌کردند که تیم امید پرسپولیس با تیم ناامید پرسپولیس بازی دارد.

* حدود ۲۰۰ هوادار از نزدیک نظاره گر این مسابقه بودند.

*سرمربی گری تیم امیدهای پرسپولیس به عهده ادموند بزیک بود و بهروز رهبری فر، بهروز سلطانی و سعید نعیم آبادی دستیاران وی در این مسابقه بودند. آنها به شدت از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفتند.

* در این بازی برانکو ایوانکویچ از سوشا مکانی، رامین رضائیان، رضا نورمحمدی، محسن بنگر، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان، هادی نوروزی، محمد رحمتی، امید عالیشاه و مهدی طارمی به میدان رفتند و نفراتی همچون مهرداد کفشگری، بابک حاتمی، رضا خالقی فر، احمد نوراللهی، مایکل اومانا، علی علیپور، جری بنگستون، میلاد کمنبدانی، فرشاد احمد زاده و علی فاطمی در نیمه دوم به میدان رفتند.

* شهاب زاهدی که فصل گذشته به علت دوپینگی بودن از ترکیب پرسپولیس کنار گذاشته شده بود امروز در محل تمرین حضور پیدا کرد.

* پرسپولیسی ها در نیمه اول نبض بازی را در دست داشتند و در دقیقه ۹ توسط محسن مسلمان، دقیقه ۲۰ توسط امید عالیشاه، دقیقه ۴۲ توسط هادی نوروزی، دقیقه ۵۰ توسط میلاد کمندانی، دقایق ۶۰ و ۹۰ توسط علی علیپوربه گل رسیدند.

* در نیمه دوم نیز میلاد کمنبدانی وعلی علیپور برای سرخپوشان گلزنی کردند.

* یک دوربین فیلمبرداری در جایگاه مخصوص از این مسابقه فیلمبرداری می کرد.