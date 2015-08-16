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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۰۷

گزارش بازی تدارکاتی امروز؛

برتری تیم فوتبال پرسپولیس مقابل شاگردان بزیک

برتری تیم فوتبال پرسپولیس مقابل شاگردان بزیک

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل امیدهای این باشگاه به پیروزی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی در چارچوب یک دیدار تدارکاتی برابر امیدهای این باشگاه قرار گرفت که با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید.

حاشیه های این مسابقه را در ادامه می‌خوانید:

* پیش از آغاز این دیدار محمد پنجعلی مدیر آکادمی پرسپولیس با بازیکنان و کادر فنی تیم امید جلسه‌ای را برگزار کرد.

* این بازی در حالی آغاز شد که سرخپوشان درعکس یادگاری پیش از بازی خود اعلامیه مهدی نفر خبرنگار فقید ورزشی را در دست داشتند.

* برخی هواداران به شوخی این مسئله را عنوان می‌کردند که تیم امید پرسپولیس با تیم ناامید پرسپولیس بازی دارد.

* حدود ۲۰۰ هوادار از نزدیک نظاره گر این مسابقه بودند.

*سرمربی گری تیم امیدهای پرسپولیس به عهده  ادموند بزیک بود و بهروز رهبری فر، بهروز سلطانی و سعید نعیم آبادی دستیاران وی در این مسابقه بودند. آنها به شدت از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفتند.

* در این بازی برانکو ایوانکویچ از سوشا مکانی، رامین رضائیان، رضا نورمحمدی، محسن بنگر، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان، هادی نوروزی، محمد رحمتی، امید عالیشاه و مهدی طارمی به میدان رفتند و نفراتی همچون مهرداد کفشگری، بابک حاتمی، رضا خالقی فر، احمد نوراللهی، مایکل اومانا، علی علیپور، جری بنگستون، میلاد کمنبدانی، فرشاد احمد زاده و علی فاطمی در نیمه دوم به میدان رفتند.

* شهاب زاهدی که فصل گذشته به علت دوپینگی بودن از ترکیب پرسپولیس کنار گذاشته شده بود امروز در محل تمرین حضور پیدا کرد.

* پرسپولیسی ها در نیمه اول نبض بازی را در دست داشتند و در دقیقه ۹ توسط محسن مسلمان، دقیقه ۲۰ توسط امید عالیشاه، دقیقه ۴۲ توسط هادی نوروزی، دقیقه ۵۰ توسط میلاد کمندانی، دقایق ۶۰ و ۹۰ توسط علی علیپوربه گل رسیدند.

* در نیمه دوم نیز میلاد کمنبدانی وعلی علیپور برای سرخپوشان گلزنی کردند.

* یک دوربین فیلمبرداری در جایگاه مخصوص از این مسابقه فیلمبرداری می کرد.

کد مطلب 2884961

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