شهردار جدید برازجان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای ماشااله احمدی از شهرداری برازجان، اعضای شورای اسلامی این شهر در تلاش برای انتخاب شهردار جدید بودند و گزینه های متعددی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و از افراد متعددی برنامه کاری گرفته شد.
اعضای شورای اسلامی شهر برازجان که پس از چندین جلسه بر روی نام خاصی اتفاق نظر پیدا نمیکردند، روز یکم تیرماه از بین دو گزینه مطرح، سعید شمالینژاد را به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کردند.
فعالیت شهردار جدید منوط به امضای حکم وی توسط استاندار بوشهر بود که این حکم امروز امضا شد تا سعید شمالینژاد رسما شهردار برازجان شود.
استاندار بوشهر در حکمی خطاب به سعید شمالینژاد شهردار جدید برازجان آورده است: در اجرای تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱.۳.۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۳۶ مورخ ۳۱.۳.۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر برازجان به سمت شهردار برازجان منصوب میشوید.
مصطفی سالاری افزود: امید است با اتکال به خداوند سبحان و با رعایت کامل موازین شرعی و مقررات قانونی در اهداف مورد نظر و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش مشارکت مردم در اداره امور توسعه و عمران شهری موفق و موید باشید.
وی با بیان اینکه بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی و ساماندهی جامعه شهری از رسالتهای مهم شهردار است بیان کرد: انتظار میرود در پیشبرد دقیق سیاستهای عمومی دولت در هماهنگی و همکاری متقابل با مسئولین محلی با بهرهگیری و استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی در خدمت به مردم، حفظ و حراست از اموال عمومی، بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی و ساماندهی جامعه شهری کوشا و جدی باشید.
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