محمد حسین تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعامل سازنده با دستگاه قضایی برای برخورد با افرادی که قانون را رعایت نمی کنند، اظهار داشت: هم اکنون همکاری و تعامل خوبی میان جهاد کشاورزی و مسئولان قضایی شهرستان برقرار است.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: برخی افراد بدون مجوزهای قانونی اقدام به تغییر کاربری زمین های کشاورزی در بهترین نقاط شهرستان می کنند که برخورد با این افراد با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به رفع تصرف بیش از شش هکتار از اراضی کشاورزی تصرف شده در شهرستان ورامین طی روز گذشته ادامه داد: بیش از ۶ و نیم هکتار از اراضی کشاورزی به طور غیر قانونی تغییر کاربری داده شده بود که پس از هماهنگی با مسئولان دستگاه قضایی، روز گذشته با متصرفان این زمین ها برخورد شد.

تاجیک اضافه کرد: این افراد زمین های کشاورزی را به باغ ویلا تبدیل کرده و قصد استفاده غیر کشاورزی و تفکیک زمین را داشتند که با حکم مسئولان قضایی به هدف خود نرسیده و ساختمان های احداث شده در این زمین ها نیز تخریب شد.

رییس جهاد کشاورزی ورامین گفت: آزادسازی زمین های کشاورزی تصرف شده ادامه پیدا می کند و جهاد کشاورزی در این زمینه با جدیت از سرمایه این شهرستان حفاظت خواهد کرد.