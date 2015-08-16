طرح نخست وزیر عراق برای کوچک سازی کابینه/۴ وزیر کنار گذاشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق از کنار گذاشتن ۴ وزیر کابینه از جمله وزیر حقوق بشر، وزیر مشاور در امور زنان، وزیر مشاور در امور استان ها و وزیر مشاور در امور پارلمان خبر داد. بر این اساس این مناصب حذف شده اند.

همچنین در این اصلاحات ۸ وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده اند. بر این اساس وزارت علوم و تکنولوژی با وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی، وزارت محیط زیست با وزارت بهداشت، وزارت شهرداریها با وزارت مسکن، وزارت گردشگری با وزارت فرهنگ ادغام شده اند.

طبق این گزارش این اقدام در اجرای طرح اصلاحی العبادی برای کوچک سازی دولت انجام گرفته است.

طبق این گزارش با انجام اصلاحات مذکور یک سوم از بزرگی نهادها و سازمان های دولتی کاسته شده و دولت چابک تر به انجام وظایف خود خواهد پرداخت. روز شنبه یک منبع نزدیک به «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق تصریح کرد که بسته دوم اصلاحات وی در آینده نزدیک اعلام می شود.

این منبع که نخواست نامش فاش شود در این ارتباط اظهار داشت: بسته ای که به زودی اعلام می شود آخرین مرحله از اصلاحات نخواهد بود. وی افزود: این اصلاحات تا زمان ریشه کن شدن فساد در دستگاه های دولتی ادامه خواهد داشت.

گفتنی است حیدر العبادی نخست وزیر عراق هفته گذشته لایحه ای را به منظور اجرای اصلاحات در ساختار دولت به مجلس ارائه داد که حذف مناصب و محدود کردن وزارت خانه ها از جمله مفاد آن است.