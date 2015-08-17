ساخت ۴ نمایشگاه در دستور کار مازندران قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا حسینی یکشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران، نمایشگاهها را مهمترین زیرساخت توسعه و صادرات کالا دانست و اظهار داشت: هدف اصلی همه نمایشگاههای تخصصی ارائه کالاهای خاص و نمایشگاههای عمومی ارائه و فروش کالاهای خرد و جزء است.

وی افزود: بعضی از نمایشگاهها جنبه نمایش دارد که به دو دسته تجاری و غیرتجاری تقسیم می شوند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مازندران با بیان اینکه برابر مصوبات کشوری هر استان می تواند فقط یک نمایشگاه داشته باشد، تصریح کرد: متأسفانه استان مازندران تنها استان در کشور است که با دارا بودن نمایشگاه بین المللی در قائمشهر، در چهارشهر ساری، آمل، بابل و رامسر هم احداث نمایشگاه در دستورکار قرار گرفته است.

حسینی تأکید کرد: نمایشگاه باید رویکرد انتفاع مردم را در برداشته باشد و در مکانی احداث شود که دسترسی آسان شهرهای استان را فراهم کند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مازندران به نامه سازمان توسعه کشوردر اسفند سال ۹۲ اشاره کرد وگفت: در این نامه تصریح شده که سایت نمایشگاههای بین المللی استانها با هدف رونق صنعت نمایشگاهی و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم در استانهای کشور تنها یک سایت نمایشگاهی می تواند در محدوده جغرافیایی هر استان فعالیت کند.

وی با بیان اینکه هیچ نمایشگاهی بدون مصوبه هیئت دولت تشکیل نشده است، تأکید کرد: نمایشگاه بین المللی قائمشهر با هفت هزار مترمربع وسعت بین دوشهر محوری بابل و ساری و خط ارتباطی تهران در ثقل جمعیتی استان قرار گرفته است که ۱۲ سال قبل با تصویب هیئت دولت ایجاد شده و همه فاکتورهای لازم برای یک نمایشگاه استاندارد را داراست.

حسینی با انتقاد از برگزاری نمایشگاه کتاب در استان، اذعان کرد: معمولا" نمایشگاههای کتاب مهمترین نمایشگاه هر استان محسوب می شوند و مخاطبین آن فرهیختگانی هستند که بایستی مورد تکریم واقع شوند.

وی ادامه داد: با وجود نمایشگاه بین المللی در قائمشهربا دارا بودن امکانات لازم و۴ هکتارپارکینگ، متأسفانه در طی ۱۰ سال گذشته نمایشگاه مهمی مثل کتاب در مکانی در خارج از شهرستان ساری برگزار شد که علاوه بر اینکه هیچ شباهتی به نمایشگاه نداشت بلکه کرامت بازدیدکنندگان را هم تحت الشعاع قرارداد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاههای دولتی در مازندران تحت تأثیراین شهر و آن شهر قرار دارند، اذعان کرد: با توجه به اینکه سهم مازندران در توسعه و رشد خیلی کمتر از شایستگی هایش بوده است پس مسئولان استانی به نمایشگاه بین المللی مازندران با رویکرد استانی توجه بیشتری داشته باشند تا ما بتوانیم برای جذب سرمایه گذاری در استان نمونه باشیم.