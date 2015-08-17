«عبدالفتاح السیسی» قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر علیرغم انتقادات بسیار سازمان های حقوق بشر داخلی و بین المللی، قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد.

قانون جدید روز شنبه توسط سیسی تصویب شد و از امروز دوشنبه اجرایی خواهد شد. دولت و طرفداران آن تصویب این قانون را برای مقابله با حملات گروه های افراطی که از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری شدت یافته است ضروری می دانند.

اما منتقدان این قانون معتقد هستند تصویب این قانون، اختیارات و قدرت نهادهای امنیتی را افزایش می دهد. به موجب این قانون، انتشار هر گونه اخبار درباره حملات تروریستی که برخلاف روایت رسمی از سوی وزارت دفاع باشد جرم محسوب می شود.

طبق ماده 35 قانون مبارزه با تروریسم، روزنامه نگاران و افرد دیگر در صورت انتظار اخبار غیر واقعی از اقدامات تروریستی بین 200 تا 500 هزار جنیه مصر جریمه خواهند شد. این ماده در قانونی که سیسی تصویب کرد اصلاح شده است، پیش از اصلاح این ماده، مجازات حداقل دو سال زندان برای انتشار اخبار غیر واقعی درباره حملات تروریستی در نظر گرفته شده بود اما خبرنگاران بر این باور هستند که جریمه مالی تعیین شده در اصلاح ماده قانون مذکور رقم بالایی است و آنها از پرداخت چنین مبلغی عاجز هستند و عدم پرداخت آن در نهایت منجر به زندانی شدن روزنامه نگاران خواهد شد.