بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود به دو دستگاه پیشرفته پزشکی تجهیزشد

حسین هراتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به خرید دو دستگاه «فیکو» و «وای داس پی سی» برای بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود افزود: جراحی با دستگاه «فیکو» روش رایج انجام جراحی «کاتاراکت» در دهه های اخیر بوده است که امکان انجام عمل جراحی در مدت کوتاه و بهبودی سریع همراه با نتایج بهتر را فراهم آورده است.

وی افزود: با پیشرفت تکنولوژی دستگاه های جدیدتری طراحی شده است که از آن جمله می توان به امکان انجام عمل با برش های کوچکتر و دادن انرژی کمتر به چشم اشاره کرد که باعث می شود عوارض حین عمل و پس از آن کاهش یافته و همچنین بیمار سریعتر بهبود یابد.

رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود اظهار داشت: با تهیه و راه اندازی دستگاه جدید «فیکو» در این بیمارستان ارائه خدمات با کمک تکنولوژی جدید ذکر شده و آخرین روش های انجام عمل جراحی کاتاراکت فراهم شده است.

هراتی پور همچنین در مورد دستگاه دیگر خریداری شده برای این بیمارستان نیز گفت: دستگاه «وای داس پی سی» برای اندازه گیری تست های هورمونی «سرولوژی» و «تومورمارکرها» به روش «ایمنوفلورسانس» است که با استفاده از این دستگاه بسیاری از آزمایش هایی که در گذشته به دلیل نبود امکانات باید برای جواب دهی به تهران ارسال می شد دیگر نیازی به ارسال ندارد.

وی در خاتمه هزینه خرید این دستگاهها را در مجموع دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در راستای رفاه حال شهروندان و هم استانی های عزیز همواره در پی تجهیز این مرکز درمانی به پیشرفته ترین دستگاه های روز پزشکی دنیا است.