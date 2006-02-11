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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۴۴

جهت شركت در مسابقات جام جهاني كشتي آزاد ؛

اسامي كشتي گيران تيم ملي گرجستان اعلام شد

اسامي كشتي گيران تيم ملي گرجستان اعلام شد

اسامي كشتي گيران تيم ملي گرجستان جهت شركت در مسابقات جام جهاني كشتي 2006 ساري اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" فدراسيون كشتي گرجستان طي نمابري اسامي كشتي گيران خود را جهت شركت دررقابتهاي جام جهاني 2006ساري به فدراسيون كشتي كشورمان اعلام كرد . تركيب تيم گرجستان در رقابتهاي جام جهاني به شرح زير است :
بسيك گوگاشويلي ، مالخاز كوردياني ، اوتار توشيا شويلي ، ريواز ميندورا شويلي ، گئورگي گوتشليدزه ، الدار كورتانيدزه ، الكس مودبادزه ، گلا ساگورا شويلي .
همچنين كاخا گتسادزه (سرپرست) زازا تورمانيدزه ( سرمربي) ديويد خارسيا( مربي) تمو كازاراشويلي( داور) تيم گرجستان را همراهي مي كنند .

کد مطلب 288517

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