جشنواره «زیر سایه خورشید» در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم کشکولی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز می بینیم که جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و فضای اسلام تا جایی پیش رفته که در جبهه معارض و مقابل ما به خاطر ترس از اسلام و اسلام هراسی دست به تولید و ایجاد جریان های تکفیری و فضاهای دیگر زده اند.

وی به شکل گیری برنامه های گسترده در سالهای اخیر برای استفاده بیشتر از فرصت زیارت و توسل اشاره کرد و افزود: به خصوص با وجود حضرات معصوم در کشور ما حول محور حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) دهه ای به نام دهه کرامت تعریف شد و بنا شد که در این دهه سلسله برنامه هایی بیش از ایام دیگر برای مردم تعریف شده تا ارتباط معنوی شکل بگیرد.

برگزاری جشنوره زیر سایه خورشید در لرستان

دبیر قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الامر(عج) در لرستان با بیان اینکه برنامه "زیر سایه خورشید" حدود پنج سال پیش با ایده یکی از موسسات زیر مجموعه آستان قدس رضوی در حدود چهار استان آغاز شد، ادامه داد: در این طرح خدام حرم امام رضا(ع) به همراه عده ای از مبلغین و منبری ها مداحان و پرچم متبرک حرم به شهرستان ها سفر کرده و برنامه هایی برای مردم اجرا کردند که لرستان از همان سالهای اولیه از اهداف سفر این گروه بود.

کشکولی گفت: سالجاری کاروان زیر سایه خورشید به ۳۱ استان و ۱۵ کشور جهان سفر می کند.

وی افزود: بیش از ۵۰ برنامه حول محور زیر سایه خورشید در لرستان توسط موسسات و تشکل های مردمی و هیئت های مذهبی با پول نذورات مردم اجراء می شود که ورود کردن در این امر معنوی مطالبه ما از مردم و مسئولین است.

دبیر قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الامر(عج) در لرستان با بیان اینکه برخی دستگاه ها با امکانات عدیده بیش از این فضای موثر در فضای سیاسی کار می کنند، ادامه داد: بارها از دستگاه های دولتی تقاضای کمک داشتیم که ارگان هایی مانند سپاه و برخی دستگاه های دیگر پای کار آمدند اما دستگاه های فرهنگی هیچ کمکی نداشتند.

لزوم تدوین چشم انداز فرهنگی لرستان

کشکولی به سنگ اندازی برخی مسئولین و دستگاه ها در برنامه زیر سایه خورشید اشاره کرد و یادآور شد: نبود چشم انداز فرهنگی منظم برای استان و عدم اعتقاد به مردم و کار مردمی دو مشکل عمده استان لرستان در بخش فرهنگ هستند.

وی به اجرای برنامه "سفیر آفتاب" در هفته دفاع اشاره کرد و افزود: سال گذشته این برنامه نزدیک به ۳۰ هزار مخاطب در لرستان داشت که هفت میلیون تومان برای آن هزینه شد.

دبیر قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الامر(عج) در لرستان با بیان اینکه برنامه زیرسایه خورشید روز ۲۸ مرداد در شهرستان نورآباد با حضور در سه روستا و جشن بزرگ در شهر نورآباد آغاز می شود، خاطرنشان کرد: روز پنج شنبه ۲۹ مرداد برنامه در خرم آباد و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با استاندار لرستان، عیادت از سالمندان، حضور در مساجد، غبارروبی از مزار شهدا و دیدار باخانواده جانبازان و حضور در محله های فقیر نشین از جمله برنامه های این روز است.

کشکولی با اشاره به اینکه روز جمعه ۳۰ مرداد کاروان زیر سایه خورشید به شهرهای سپیددشت و دورود سفر می کند، یادآور شد: روز شنبه ۳۱ مرداد حضور در صبحگاه مشترک سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و بازدید از ندامتگاه مرکزی و ندامتگاه بانوان و سفر به پلدختر در برنامه کاروان است.

وی با اشاره به اینکه روز یکشنبه یکم شهریور برنامه زیر سایه خورشید در شهرهای ازنا و الیگودرز برگزار می شود، عنوان کرد: دوشنبه دوم شهریور کاروان زیر سایه خورشید در شهرهای خرم آباد و بیرانشهر خواهد بود.

دبیر قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الامر(عج) با ییان اینکه برنامه های روز سوم شهریور در زاغه و بروجرد خواهد بود، ادامه داد: روز پایانی چهارشنبه چهارم شهریور برنامه ها در خرم آباد با بازدید از بیمارستان، جشن ازدواج زوج های جوان، دیدار با خانواده شهید و جشن بزرگ در چهارباغ خرم آباد به پایان خواهد رسید.