به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، کم آبی تبدیل به یکی از بحران های مهمی شده که کشورهای سراسر دنیا را تهدید می کند. بحران کم‌ آبی در دنیا بحرانی جدی است و در گزارش های بین‌ المللی هشدارهای بسیاری درباره آن اعلام شده است.



به گزارش صندوق جهانی طبیعت (WWF) بحران کم آبی دومین بحران بزرگ دنیا طی ۱۰ سال آینده خواهد بود و این بحران در کشورهای قاره اروپا و آسیا بیش از دیگر کشورهای دنیا دیده می شود. پیش بینی می‌ شود سهم خشکسالی‌ ها در دنیا به دلیل تغییرات اقلیمی و جوی در سال های آینده ۱۰ درصد رشد داشته باشد.

خشكسالی، یکی از بی سر و صداترین اما مخرب ترین بحران هایی است که در سال های آینده با آن روبرو خواهیم بود. این موضوع در حالی است که کشورهای مختلف به دنبال یافتن راه حل های جدیدی برای این مشکل هستند.

تیم شش نفره ای در سانفرانسیسکو ساخت استارتاپ جدید Nebia را آغاز کرده اند که از آن با عنوان کم مصرف ترین سردوشی ساخته شده یاد می شود. «تیم کوک»، مدیر عامل کمپانی اپل و برخی دیگر از غول های فناوری بر این استارتاپ سرمایه گذاری کرده اند تا بتوانند گام مهمی را در حل بحران کم آبی برداشته باشند.

این سردوشی جدید با تبدیل جریان آب به میلیون ها قطره ریز باعث افزایش چند برابری سطح پوشش آب و همینطور کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب نسبت به سردوشی های معمولی می شود که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرند. این استارتاپ با عرضه در سایت کیک استارتر (Kickstarter ) و در مدت زمان کوتاهی توانست بیش از ۱۰۰ هزار دلار کمک مردمی برای ادامه پروژه خود دریافت کند.

سردوشی Nebia به سادگی قابل نصب بوده و با قیمت پایین خود می تواند نگاه خریداران بسیاری را به خود جلب کند. یکی از مخترعان این طرح می گوید : « در هر بار استحمام در حدود ۲۰ گالن آب مصرف می شود در حالی که با استفاده از این سردوشی تنها ۶ گالن آب مصرف خواهد شد که نه تنها از هزینه مصرف آب می کاهد بلکه در شرایط فعلی و بحران آب می تواند راه حل بسیار سودمندی باشد.»

این استارتاپ در کمپانی هایی مانند گوگل، اپل و همینطور دانشگاه استنفورد مورد آزمایش قرار گرفته است. سردوش Nebia با قیمتی در حدود ۲۶۹ تا ۲۹۹ دلار تا ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه خواهد شد.