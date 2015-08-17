خبرگزاری مهر- محمدعلی زمان خانی: در شرایط فعلی عرضه و تقاضای برق در کشور به نقطه سر به سر رسیده به طوری‌که همزمان با افزایش تولید عملیاتی برق به بیش از ۵۰ هزار مگاوات مصرف این حامل انرژی هم به مرز ۵۰ هزار مگاوات افزایش یافته است.

بر این اساس مسئولان وزارت نیرو از ۵۰ هزار مگاوات به عنوان خط قرمز مصرف برق برای تابستان سال جاری یاد می‌کنند و پیش بینی می‌شود در صورت عبور مصرف برق در ساعات پیک از این محدوده در برخی از کلانشهرهای کشور مشترکان با خاموشی‌های گسترده دست و پنجه نرم کنند.

همزمان با ورود تحولات عرضه و تقاضای برق در کشور، شمارش معکوس لغو تحریم‌های بین‌المللی آغاز شده و پیش بینی می شود با رفع محدودیت‌های خارجی و رونق در فضای کسب و کار کشور به ویژه در حوزه تولید و صنعت، متوسط مصرف برق توسط صنایع و کارخانه های کشور با افزایش قابل توجه‌ای روبرو شود.

شرکت مدیریت شبکه برق ایران در گزارش‌های روزانه خود متوسط مصرف روزانه برق صنایع کشور را حدود سه هزار و ۳۰۰ تا سه هزار و ۳۵۰ مگاوات در روز اعلام می‌کند و این در حالی است که پیش بینی‌ها از افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی مصرف برق صنایع کشور در دوران پسا تحریم حکایت دارد.

رشد مصرف برق صنایع در پسا تحریم

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در پاسخ به مهر با بیان اینکه برای تابستان سال جاری هر چند خاموشی‌های گسترده ای در سطح کشور به وقوع نپیوست اما تولید و مصرف برق به نقطه سر به سر رسید، گفت: برای تابستان سال جاری پیک مصرف برق در نواحی استان تهران بیش از هشت درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

سید علی بربند با اعلام اینکه هم اکنون بخش عمده ای از مصرف کنندگان برق در نواحی شهر تهران صنایع و کارخانه ها هستند، تصریح کرد: در شرایط فعلی بیش از یکهزار و ۵۰ مگاوات مصرف برق صنایع استان تهران است.

این مقام مسئول با بیان اینکه پیش بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها پیک مصرف برق با افزایش قابل توجه‌ای روبرو شود، اظهار داشت: سیاست دولت در دوران پسا تحریم تزریق نقدینگی به فضای کسب و کار و به ویژه حوزه تولید و صنعت است و قطعا اجرای این سیاست منجر به رونق تولید در کشور و به ویژه واحدهای صنعتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده پیش بینی می‌شود پیک مصرف برق صنایع استان تهران در دوران پسا تحریم افزایشی ۱۸ تا ۲۰ درصدی را تجربه کند، بیان کرد: از این رو جهش مصرف برق صنایع استان تهران تا سقف یکهزار و ۳۰۰ مگاوات دور از ذهن نیست.

بربند با بیان اینکه به منظور افزایش تولید، انتقال و توزیع برق باید زیرساخت‌های متعددی در سطح شبکه برق استان تهران تعریف و اجرایی شود، تبیین کرد: قطعا در کل استان‌های کشور به ویژه استان‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی باید این زیرساخت‌های جدید با صرف چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید توسعه یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون لایحه حمایت از صنعت برق توسط وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، تاکید کرد: با این وجود به منظور توسعه شبکه برق در سطح استان تهران تاکنون یک برنامه جامع تدوین و طرح های اولویت دار و استراتژیک هم اولویت بندی شده اند.

خاموشی هدیه پسا تحریم به صنایع ایران

وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین چالش پیش روی صنعت برق ایران کمبود تخصیص منابع مالی است، گفت: دخل و خرج صنعت برق کشور جور نیست و صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر و زیرساخت اصلی توسعه با مشکلات متعدد کسری منابع مالی دست و پنجه نرم می کند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه چنانچه پروژه‌های اولویت دار صنعت برق در سطح استان تهران با تزریق منابع جدید مالی اجرایی نشود قطعا در دوران پسا تحریم و شکوفایی صنایع با مشکلات متعددی از جمله تامین پایدار برق و خاموشی‌ها روبرو خواهیم شد، تصریح کرد: در دوران پسا تحریم شبکه فعلی توزیع برق استان تهران پاسخگوی افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی رشد مصرف برق صنایع نخواهد بود.

بربند با اشاره به مشکلات و بوروکراسی‌های رایج ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: به منظور اجرای این قانون تاکنون از صنعت برق کشور هیچ نظرخواهی نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به ضرورت کاهش تلفات شبکه برق، استفاده از تکنولوژی و فنآوری‌های نوین، احداث واحدهای جدید نیروگاهی و تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، ساخت و راه اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده، سی. اچ. پی و تاسیسات سیار برقی، تبیین کرد: اجرای این پروژه‌ها به پول نیاز دارد و این در حالی است که صنعت برق در بدترین شرایط مالی قرار دارد.

خودروهای برقی دردسر جدید شبکه برق

به گزارش مهر، وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون برخی خودروسازان داخلی با برندهای معتبر خودروسازی جهان مذاکراتی را به منظور تولید خودروهای برقی در داخل کشور در دوران پسا تحریم آغاز کرده اند، گفت: قرار است این خودروها برقی در پارکینگ ها شارژ شوند که شارژ این خودروها یک بار سنگین را به شبکه برق کشور تحمیل می کند.

بربند با یادآوری اینکه ورود خودروهای برقی به ناوگان حمل و نقل کشور نیاز به ایجاد زیرساخت‌های متعددی در صنعت برق دارد، افزود: قطعا تولید خودروی برقی در ایران در دوران تحریم در کنار اجرای هزاران طرح توسعه صنعتی پیک مصرف برق کشور را به شدت افزایش می دهد و این در حالی است که شبکه تولید، انتقال و توزیع برق آماده این جهش مصرف نیست.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت اعمال تغییرات جدید ساختاری و تغییر معماری‌ها در صنعت برق کشور، خاطرنشان کرد: این تغییرات بنیادی به منابع مالی نیاز دارد و دولت باید شرایط را برای تزریق منابع مالی و اعتباری به صنعت برق فراهم کند.