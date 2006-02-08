ضرورت اجراي قانون اساسي،فدراليسم ، پاكسازي بعثي ها و تشكيل دولت جديد عراق بر اساس نتايج انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه و رهبر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز در سخناني به مناسبت فرارسيدن عاشوراي حسيني در مسجد الخلافي در بغداد گفت : " در مقابل ما ماموريت تشكيل دولتي كه امور كشور را براي 4 سال اداره كند، قرار دارد، ما مي خواهيم دولت مشاركتي تشكيل دهيم تا وحدت ملي را تحقق بخشد و تشكيل آن بر اساس احترام به آراي مردم و نتايج انتخابات باشد."



وي افزود:" ما حكومتي را مي خواهيم كه با جديت بالايي براي تحقق حاكميت كامل و اجراي قانون اساسي تلاش كند و به مفاد آن پايبند باشد و از آن تخطي نكند و به كارامدي اعطاي اختيارات به استانها و اجراي سيستم فدراليسم براي استانها و همه عراق بر اساس قانون اساسي متعهد باشد."



حكيم تصريح كرد كه " دولت جديد بايد با قدرت و جديت با تروريسم بجنگد و به حقوق بشر احترام بگذارد."



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بر ضرورت اجراي قانون پاكسازي بعثي ها تاكيد كرد.



حكيم اظهار داشت :" به دنبال ايجاد مشاركت ميان همه عناصر تشكيل دهنده ملت دراداره امور كشور هستيم و با منزوي كردن هر يك از عناصر ملت عراق مخالفت مي كنيم."



رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه در پارلمان جديد بر ضرورت مسئوليت شناسي در قبال حفظ وحدت ارضي و ملي و دولت عراق تاكيد كرد.



انتخابات پارلماني عراق 15 دسامبر( 24 آذرماه) درسراسرعراق برگزارشد و استقبال مردم نيزاز اين انتخابات گسترده بود به طوريكه حدود 70 درصد از واجدين شرايط راي دادن در اين انتخابات شركت كردند.



در اين انتخابات ، ائتلاف عراق يكپارچه 128 كرسي، ائتلاف كردستان(كردها) 53 كرسي، جبهه التوافق(سني) 44 كرسي، ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي(لائيكهاي سني و شيعه) 25 كرسي به دست آوردند.