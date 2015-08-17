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۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

در بازی مقابل پاس همدان؛

تیم شهرداری اردبیل آماده شروع خوب در لیگ یک است

تیم شهرداری اردبیل آماده شروع خوب در لیگ یک است

اردبیل – مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با اشاره به اولین بازی این تیم در مقابل پاس همدان گفت: شهرداری آماده شروع خوب در لیگ دسته یک کشور است.

شهرام علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم در شرایط آرمانی و خوبی به سر می برد و هم اکنون آماده رویارویی با پاس همدان در اولین هفته لیگ دسته یک باشگاه های کشور است.

وی با بیان اینکه تیم شهرداری تمرینات و بازی های تدارکاتی خوبی را در پیش فصل داشته است، ادامه داد: این روند در آمادگی مطلوب تیمی و شرایط بدنی و روحی و روانی تاثیرگذار بوده است.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با حساس خواندن بازی اول برای تیم های حاضر در لیگ تصریح کرد: با این وجود از بازی اول خود امتیاز می خواهیم و برای کسب آن می جنگیم.

وی در عین حال تیم پاس همدان اولین رقیب شهرداری در لیگ را از تیم های با سابقه کشور خواند و متذکر شد: این تیم قهرمان آسیا و لیگ ایران بوده و در حال حاضر نیز از آمادگی خوبی برخوردار است.

علیپور به اشاره به بهره مندی تیم پاس از بازیکنان شاخص و لیگ برتری ادامه داد: با این حال تلاش می کنیم با دست پر از همدان برگردیم.

وی تاکید کرد که بی شک تقابل این تیم، بازی خوب و تماشاگر پسندی را رقم خواهد زد.

کد مطلب 2885260
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • محسن تهران ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      به امید لیگ برتری شدن اردبیل محسن-تهران

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