تدوین سند راهبردی باند پهن روستایی/ اجرای پایلوت در ۳ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌اصغر عمیدیان در اولین همایش خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) با اشاره به لزوم دسترسی به خدمات ارتباطی در تمامی روستاها و نواحی دورافتاده اظهار داشت: این اقدام علاوه بر اینکه از سوی نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه بین‌المللی مخابرات به عهده دولت‌ها گذاشته شده در اسناد بالادستی کشور نیز تاکید شده است.

وی افزود: در این راستا ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بر توسعه، ترویج و ایجاد خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تدوین زیرساخت مورد نیاز آن برای دسترسی همه مردم و تمامی مناطق کشور تاکید کرده است.

عمیدیان با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات ارتباطی با روستاها اضافه کرد: در این مصوبه تامین تلفن خانگی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار، پوشش تلفن همراه از طریق رومینگ، دسترسی به اینترنت و فکس و تامین حداقل یک ارتباط تلفن عمومی برای روستاهای زیر ۲۰ خانوار و فاقد این امکانات تاکید شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: با اجرای این طرح از سال ۹۰ تا ۹۳ در یک‌هزار و ۵۲۶ روستای بالای ۲۰ خانوار تلفن خانگی و پوشش تلفن همراه و در ۶۴۵ روستای زیر ۲۰ خانوار یک ارتباط عمومی تامین شده است.

عمیدیان گفت: با اجرای طرح USO در سال ۹۴ تلفن خانگی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار در ۹۰۰ روستا و تامین حداقل یک تلفن عمومی برای روستاهای زیر ۲۰ خانوار در ۴۰۰ روستا پیش‌بینی شده است. همچنین تا پایان امسال ۲۵ هزار روستا به اینترنت پرسرعت تجهیز می شود.

وی از تدوین سند راهبردی توسعه خدمات باند پهن روستایی با هدف ایجاد و توسعه این خدمات در روستاهای کشور خبر داد و بیان کرد: پایلوت این طرح در ۳ منطقه روستایی در دست انجام است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در ارتباطات رادیویی هدف از اجرای این طرح را اجرای برنامه های توسعه خدمات الکترونیک در مناطق محروم، نیمه محروم و کمتر توسعه یافته کشور برشمرد.

معاون وزیر ارتباطات از تدوین طرحی برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات از مراکز دانشگاهی و مدارس مناطق محروم خبر داد و اظهار کرد: در این طرح تامین تلفن همگانی و اینترنت پرسرعت در اماکن عمومی این مناطق نیز دیده شده است.

عمیدیان خاطرنشان کرد: در کنار اجرایی کردن این طرح پروژه‌ای با عنوان ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت ارتباطی روستاها و جاده‌های روستایی را نیز در دستور کار داریم که این اقدام زیرساختی در مسیر ارائه خدمات ارتباطی به کشور و تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت فعلی مدنظر است.