به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طی حکمی حسین پیرموذن را به عنوان نماینده تامالاختیار ایران در هیات حمایت از صنایع معرفی کرد.
پیرموذن، هم اکنون عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و خزانه دار است.
با حکم رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نماینده تامالاختیار پارلمان بخشخصوصی در هیات حمایت از صنایع معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طی حکمی حسین پیرموذن را به عنوان نماینده تامالاختیار ایران در هیات حمایت از صنایع معرفی کرد.
پیرموذن، هم اکنون عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و خزانه دار است.
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