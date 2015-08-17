به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طی حکمی حسین پیرموذن را به عنوان نماینده تام‌الاختیار ایران در هیات حمایت از صنایع معرفی کرد.

پیرموذن، هم اکنون عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و خزانه دار است.