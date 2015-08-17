کتابچه «تربت قم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) کتابچه «تربت قم» را منتشر کرد.

مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه با نگاهی عمیق تر به مقوله «سبک زندگی اسلامی»، کتاب چه های «فانوس» را در اندازه کوچک با و صفحات کم تهیه کرده است که سرچشمه نورشان منبع لایزالی است که همه جهان را در تمامی زمان هادر برمی گیرد.

«سبک زندگی اسلامی» موضوع کتابچه های فانوس است که در چهار محور «سیره خاندان اهل بیت(ع)، «زندگی دینی»، «مناسبت های مذهبی» و «رویداد های سیاسی و اجتماعی» تهیه شده است و به مناسبت دهه کرامت ویژه نامه اختصاصی فانوس در محور سیره و خاندان اهل بیت(ع) مرتبط با ولادت حضرت معصومه(س) کتابچه ای تحت عنوان «تربت قم» تهیه و منتشر کرده است.

شفاعت نور، دوردانه بابا، عروس آسمان، معصومه برادر و آب شور حرم از بخش های کتابچه «تربت قم» است.

در بخشی از این کتابچه روایتی از امام صادق (ع) ‌ آمده است که می فرمایند:‌ «آگاه باشید که برای خدا حرمی است و آن مکه است. برای پیامبر (ص) حرمی است و آن مدینه است و برای امیرالمومنین(ع) حرمی است و آن کوفه است. بدانید که حرم من و فرزندان بعد از من قم است. آگاه باشید که قم کوفه کوچک ماست. بدانید که بهشت هشت دروازه دارد که سه تای آنها به سوی قم است. بانویی از فرزندان من به نم فاطمه (س) دختر موسی در آنجا رحلت می کند که با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند.» بحارالانوار ج ۶۰ ص ۲۱۶

رهبر معظم انقلاب نیز درباره آن حضرت فرمودند: حضرت معصومه (س) مقام بزرگی دارد خیلی باید از ایشان بهره بگیریم. نسبت به ایشان قصور داشته ایم باید به آن حضرت بیشتر توسل جوییم و بخواهیم عنایت بیشتری به ما داشته باشند.

علاقه مندان برای دانلود این کتاب می توانند به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه بخش مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف با نشانی http://www.mfpo.ir مراجعه کنند.