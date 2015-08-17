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۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

فرماندار پیشوا خبر داد:

وقوع ۶۴ زمین لرزه در طی ۱۶ سال در پیشوا

وقوع ۶۴ زمین لرزه در طی ۱۶ سال در پیشوا

پیشوا-فرماندار پیشوا گفت: بر اساس آمارها از سال ۷۶ تا ۹۲، ۶۴ زمین لرزه در شهرستان پیشوا به ثبت رسیده اما خوشبختانه خسارات چندانی را به همراه نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه عباس ملکوتی خواه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران شهرستان پیشوا اظهار داشت: جلسات ستاد مدیریت بحران شهرستان پیشوا به صورت مستمر در طول سال در این شهرستان برگزار و به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

فرماندار پیشوا افزود: آخرین جلسه ستاد بحران شهرستان پیشوا نیز با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان تهران برگزار و آمادگی دستگاه های مختلف در مواجه با حوادث احتمالی ارزیابی شد.

وی با اشاره به قرار داشتن پیشوا بر روی گسل زلزله گفت: بر اساس آمارها از سال ۷۶ تا ۹۲، ۶۴ زمین لرزه در شهرستان پیشوا به ثبت رسیده اما خوشبختانه خسارات چندانی را به همراه نداشته است.

ملکوتی خواه ادامه داد: مهمترین خسارات وارده از زلزله های رخ داده در پیشوا به چاه های آب کشاورزی و آشامیدنی بوده است.

وی با تأکید بر این نکته که باید ادارات شهرستان پیشوا از امکانات لازم برای مواجه با حوادث احتمالی برخوردار شوند، گفت: به منظور مقابله ادارات شهرستان پیشوا با حوادث و بلایای طبیعی باید امکانات اعضای ستاد مدیریت بحران پیشوا افزایش پیدا کند.

وی متذکر شد: مطالعات لازم برای نیازها و امکانات شهرستان پیشوا برای مواقع ضروری انجام شده و باید نسبت به تأمین آن اقدام شود.

ملکوتی خواه افزود: نیازسنجی های لازم در سطح شهرستان پیشوا انجام و با بررسی امکانات موجود و نیازهای ضروری، طرحی تهیه شده است که با تامین اعتبار آن، امکانات، اماکن و سایت های اضطراری مورد نیاز پیش بینی می شوند.

کد مطلب 2885358

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