به گزارش خبرگزاری مهر، نخستين جلسه از سلسله نشست‌هاي اقتصاد اسلامي، با موضوع «رهیافت‌های اقتصادی اسلام از انديشه‌هاي امام موسي صدر و مقايسه‌اي با آثار اقتصادي شهيد صدر» با همكاري موسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر و همچنين دارالصدر قم، توسط كانون انديشه جوان فردا سه شنبه ۲۷ مرداد، ساعت ۱۷ الي ۱۹ برگزار مي‌گردد.

اين نشست به شكل درس‌گفتگو، با ارائه‌ دكتر عادل پيغامي، پژوهشگر و عضو هيأت علمي دانشگاه و همچنين پرسشگري سيد حسين رضوي‌پور، ‌دانشجوي‌ مقطع دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي و پژوهشگر اين حوزه برگزار مي‌شود كه ابتدا دكتر پيغامي به عنوان ارائه كننده درس، مباحث كلي در موضوع جلسه را بيان مي‌كند و سپس به پرسش‌‌ها و نقدهاي كارشناس جلسه، پاسخ مي‌دهد.

هدف نهايي اين درس‌گفتگو، آشنايي مخاطبان با پايه‌هاي اقتصاد اسلامي از انديشه‌هاي صدرين (امام موسي صدر و شهيد صدر) و چگونگي رجوع به آراء و انديشه‌هاي اين بزرگان در ساختن نظام اقتصادي اسلامي است كه با طرح مباحث مهمي چون شاكله ي انديشه‌اي آنها در اقتصاد اسلامي و بيان ويژگي‌ها و نقاط مورد بهره‌برداري ازين مباني مطرح مي‌شود.

اين درس‌گفتگو از سلسله نشست‌هاي اقتصاد اسلامي كانون انديشه جوان است كه به موضوعات ديگري چون مسأله «بانكداري اسلامي»، «بازار سرمايه اسلامي‌(بورس)»، «اقتصاد اسلامي و مسأله توسعه» و ... مي‌پردازد.

بنا بر اين گزارش ورود عموم علاقه مندان براي شركت در اين جلسات آزاد است.

محل برگزاري نشست‌ها، محل اصلي همايش‌هاي كانون انديشه جوان واقع در خيابان وصال شيرازي، قبل از خيابان طالقاني، كوي بهنام، پلاك ۱۹ است.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره اين نشست‌ها و ساير فعاليت‌هاي آموزشي كانون مي‌توانند به سايت رسمي كانون انديشه جوان به نشاني www.canoon.org مراجعه كرده يا با شماره ۸۸۹۷۰۸۴۰ داخلي ۱۱۵ تماس حاصل كنند.