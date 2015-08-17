به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی رئیس جمهور در بیست یکمین سفر استانی خود سه شنبه هفته آینده ۳ شهریور ماه به استان همدان سفر می کند.

ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در مجلس در خصوص مطالبات مردم از رئیس جمهور در سفر به این استان گفت: حل مشکل بیکاری و ارائه راهکارهای دقیق و اجرایی برای اشتغال زایی در ابعاد توسعه صنعتی، صنایع تبدیلی و توسعه کشاورزی نوین از مهمترین مطالبات مردم است.

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به بحران آب در استان گفت: تامین آب کشاورزی و آشامیدنی از مهمترین دغدغه های مردم استان همدان است.

کارخانه ای اظهار داشت: تامین اعتبارت لازم برای بهره برداری از راه آهن تهران - همدان و پیش بینی این اعتبارات در بودجه سال آینده نیز از مهمترین خواسته های مردم و مسئولان در استان است.