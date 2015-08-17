به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مصوبات تایید شده از سوی اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

۱- آئین‌نامه واسطه‌های نقل و انتقالات مورد تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قرار گرفت.

۲- محمدحسین میرشمسی به پیشنهاد کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی و تائید هیات رئیسه، به عضویت این کمیته در آمد.

۳- توحید سیف‌برقی، به عنوان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

۴- مقرر شد مجمع عمومی سالیانه فدراسیون فوتبال اوایل آبان‌ماه برگزار شود. تاریخ دقیق آن در نشست آتی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص خواهد شد.

۵- با تائید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر شد لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور با حضور ۱۰ تیم برگزار شود.

۶- با توجه به پیشنهاد سازمان لیگ و تائید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم کشور با حضور ۴۰ تیم و در ۴ گروه برگزار خواهد شد.

۷- هیات رئیسه فدراسیون به ارکان قضایی این فدراسیون تکلیف کرد تا تمامی موضوعات مربوط به داوران کشور اعم از اتهام‌زنی به آنها و انجام مصاحبه‌های غیر استاندارد و خارج از قانون را به صورت کامل پیگیری کرده و در اسرع وقت آرای مربوط به آنها را صادر و ابلاغ کنند.

۸- حسن کامرانی‌فر به پیشنهاد رئیس کمیته داوران و تایید هیات رئیسه فدراسیون به عضویت کمیته داوران درآمد.