عربستان باید موضع خود را در قبال سوریه تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با روزنامه الرای چاپ کویت اخبار مربوط به آینده روابط دمشق و ریاض را تکذیب کرد. وی اخبار منتشر شده درباره بهبود روابط دو کشور را بی پایه و اساس خواند.

المقداد همچنین تاکید کرد: ما در این رابطه گفتگو نکردیم و عربستان سعودی باید مواضع خود را در رابطه با سوریه تغییر دهد؛ زیرا پدیده تروریسم دیر یا زود گریبانگر این کشور خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه سوریه در پاسخ به وجود نشانه هایی دال بر احتمال تغییر موضع گیری عربستان سعودی پیرامون بحران سوریه اظهار داشت: سعودی ها در حال تغییر هستند ولی از این امر بی اطلاع هستند و تروریسم همانطور که به سوریه ضربه وارد کرد به عربستان نیز سرایت می کند از این رو مقامات سعودی باید تغییر کنند.