طولاني شدن جنگ در عراق سبب پايين آمدن روحيه نظاميان آمريكايي شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، در پي طولاني شدن ادامه جنگ در عراق و تشديد حملات عليه نيروهاي آمريكايي ، افسران آمريكايي مستقر درعراق اعتراف كردند كه ادامه حضور آنها درعراق موجب كاهش روحيه نيروهاي آمريكايي و بروز خشونت در ميان اين نيروها شده است .

سرگرد بلين ريفز فرمانده گردان 101 ارتش آمريكا در مناطقه شمال عراق افزود : ما فكرنمي كرديم كه شش ماه درعراق بمانيم اما واشنگتن تصميم گرفته تا مدت حضور نيروهاي آمريكايي درعراق را از شش ماه تا يك سال تمديد كند كه اين باعث تمرد نظاميان شده است.