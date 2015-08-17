برپایی جشنهای دهه کرامت در ۲۱۰۰ امامزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه صبح امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه در نشست خبری تشریح برنامه های روز ۵ ذی العقده، روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان با اشاره به اینکه روز اول ذی القعده میلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه (ع) تا روز یازدهم ذی القعده میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) دهه کرامت نامیده می شود، اظهارداشت: ضرورت داشت در این ایام پرخیر برکت، روزی را به عنوان روز بزرگداشت امامزادگان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه دو سال پیش با تلاشهای صورت گرفته، روز ۵ ذی القعده در تقویم رسمی کشور روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان نامگذاری شد، افزود: این نامگذاری فرصتی شد تا در این روز بتوانیم با حضور مردم و ارادتمندان به اهل بیت در امامزادگان، ادای دینی به این فرزندان اهل بیت داشته باشیم و مودت خود را نشان دهیم.

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه اگر امروز سر سفره اهل بیت(ع) و قرآن در ایران اسلامی نشسته ایم، مدیون امامزادگان هستیم، گفت: این امامزادگان با حضور خود در ایران، فرصتی برای آشناسازی مردم با قرآن و فرهنگ اهل بیت(ع) فراهم کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه شیعه بودن خود را مدیون امامزادگان هستیم، افزود: امامزادگان در برهه های مختلف زمانی به دلیل ظلم و جور حکام اموی و عباسی وارد ایران شدند و مردم ایران بواسطه عشق به اهل بیت(ع) دری به سوی آنها گشودند و پذیرای آنان شدند و در مرحله بعدی نیز با هجرت امام رضا (ع) به ایران و دعوت ایشان برای تشکیل حاکمیت اسلامی در ایران، برادران آن حضرت و فرزندان موسی بن جعفر (ع) وارد ایران شدند.

وی ادامه داد: حضور فرزندان اهل بیت (ع) گاهی به صورت کاروانی و گاه فردی اما به صورت هدفمند در ایران صورت گرفت تا در سراسر ایران تشیع و حاکمیت اسلامی را رواج دهند که در برخی از مناطق ایران نیز موفق به راه اندازی حکومت علوی و شیعی شدند.

امامزادگان فضای معنوی ایران را تغییر دادند

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه ظلم و جور در دوره عباسی موجب شهادت امامزادگان شد، افزود : در برخی از مناطق ایران نیز این میراث های اهل بیت(ع) بعد از تبلیغ و ترویج دین از دنیا رفتند و مردم نیز حول آنان حلقه های معرفتی را ایجاد کردند، به طوری که امروزه شاهدیم فضای معنوی، دینی و فرهنگی مناطقی که در آنها امامزاده وجود دارد با مناطق دیگر کشور بسیار متفاوت است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: امروز آستان مقدس امامزادگان در عرصه های مختلف نقش آفرینی می کنند و در تمدن اسلامی، معنوی، شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی و ... ایران تاثیرگذاراند.

وی با بیان اینکه رویکرد قطب فرهنگی سازی امامزادگان در برنامه های ویژه روز تکریم و بزرگداشت آنان باید مورد توجه قرار می گرفت، تصریح کرد: ضرورت داشت در این روز برنامه هایی با اهدف تحقق مطالبه قطب فرهنگی شدن امامزادگان، تقویت بنیه دینی و معنوی مردم، ارتقا شان و منزلت امامزادگان در میان مردم و معرفی امامزادگان برنامه ریزی شود.

برگزاری همایش تکریم امامزادگان در ۲۹۱ بقعه

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه امسال در روز ۵ ذی القعده در ۲۹۱ بقعه متبرکه همایش تجلیل و بزرگداشت امامزادگان به صورت استانی و شهرستانی برگزار می شود، گفت: این همایش ها با حضور و سخنرانی خطبا و سخنرانان پیرامون سیره زندگی امامزادگان و معرفی آثار و برکات آنان و همچنین ارائه مقالات توسط اندیشمندان برگزار خواهد شد.

برپایی نمایشگاه گنبدهای فیروزه ای در ۱۷۰۰ امامزاده

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه نمایشگاه گنبدهای فیروزه ای در ۱۷۰۰ امامزاده برپا خواهد شد، افزود : در این نمایشگاه آثاری پیرامون شخصیت و فضائل حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و همچنین برکات و شان و منزلت امامزادگان ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همرمان با دهه کرامت در ۲۱۰۰ امامزاده کشور جشن هایی در حال برگزاری است، افزود: این جشن ها در شب میلاد امام رضا (ع) با شکوه و عظمت خاصی برگزار می شود.

اجرای طرح زیر سایه خورشید در ۷۶ بقعه متبرکه

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه «طرح زیر سایه خورشید» با حضور خادمین حرم مطهر امام رضا(ع) در ۷۶ بقعه متبرکه کشور در ایام دهه کرامت برگزار خواهد شد، افزود: در این طرح خادمین این مضجع شریف به همراه پرچم مطهر حرم رضوی مراسمی ویژه اجرا خواهند کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد : در ایام در امامزادگان شاخص کشور با حضور کارشناسان، خیمه های معرفت برپا می شود و مسابقات مرتبط نیز اجرا می شود و همچنین دو کتابچه «گنبدهای فیروزه ای» و «ضریح های نورانی» نیز ویژه این ایام تهیه و چاپ شده است.

وی با بیان اینکه این ایام فرصت مناسبی است تا مردم را برای حضور در امامزادگان سمت و سو دهیم، تصریح کرد: امروز امامزادگان بزرگترین پایگاه معنوی و فرهنگی کشور و همچنین بزرگترین مرکز مقابله با جنگ نرم دشمن هستند که آنان نیز تلاش می کنند با حربه های مختلف به این علقه و مودت مردم با امامزادگان آسیب بزنند و در برخی از کشورها تخریب آنها را شروع کرده اند.

حجت الاسلام شرفخانی از برگزاری دوکنگره ملی امامزادگان در سال ۹۴ خبرداد و تصریح کرد: کنگره ملی هلال بن علی (ع) در آران و بیدگل در آبان ماه برگزار می شود و کنگره حسین بن موسی الکاظم (ع) نیز در طبس تا پایان سال ۹۴ برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: امسال در تهران کنگره بزرگداشت و تکریم امامزادگان به صورت محوری در آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزار می شود.

حضور بیش از ۱۷۰ میلیون نفربار زائر به طور سالانه در امامزادگان

وی با اشاره به اینکه امامزادگان در مناسبت های ویژه سال پذیرای خیل عظیمی از زائران هستند، افزود : امسال در ایام تعطیلات نوروز ۶۰ میلیون نفر بار زائر در امامزادگان حضور پیدا کردند و در لیالی قدر نیز شاهد حضور خیل عظیمی از ارادتمندان به اهل بیت در امامزادگان بودیم که در مجموع می توان گفت سالانه بیش از ۱۷۰ میلیون نفر بار زائر در امامزادگان حضور پیدا می کنند.

حجت الاسلام شرفخانی اضافه کرد: حضور زائران در امامزادگان با توجه به فعالیت های اوقاف و برنامه های تبلیغی و ترویجی نسبت به سالهای گذشته با رشد همراه بوده است.

اجرای طرح جامع مرمت و بازسازی ۱۳۰۰ بقعه متبرکه در سال ۹۴

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به طرحهای بازسازی و تعمیر آستان مقدس امامزادگان در کشور خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۰درصد از درآمد امامزادگان سالانه صرف هزینه تعمیر و بازسازی خواهد شد و هرساله نیز در تعدادی از امامزادگان طرح جامع مرمت و بازسازی اجرا می شود که در سال ۹۴، مقرر است، این طرح در ۱۳۰۰ بقعه متبرکه اجرا شود.