جزئیات تغییر قیمت کالاها و خدمات در تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیر ماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۴.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۴.۲ درصد افزایش یافت.
در یک سال منتهی به تیر ما امسال نرخ خوراکیها و آشامیدنیها ۱۶ درصد، پوشاک و کفش ۱۱.۳ درصد، حمل و نقل ۱۱.۳ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۱۹.۱ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها ۱۳.۳ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش؛ طی چهار ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۵.۸ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۳ معادل ۱۵.۶ درصد میباشد. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیر ماه ۱۳۹۴ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش یافت.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیر ماه ۱۳۹۴ در اکثر استانهای کشور (به جز استانهای البرز، سیستان و بلوچستان و لرستان که بدون تغییر بودند و استانهای تهران و هرمزگان که هر یک معادل ۰.۱ درصد و مازندران که ۰.۵ درصد افزایش داشتند) با کاهش همراه بود. بیشترین میزان کاهش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱.۹ درصد و کمترین آن مربوط به استان گیلان معادل ۰.۱ درصد بود.
گروههای اصلی
خوراکیها و آشامیدنیها
در تیر ماه ۱۳۹۴ شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با ماه قبل معادل ۲.۶ درصد کاهش یافت این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروهها مانند میوههای تازه (به جز سیب درختی و انواع خرما) معادل ۱۵.۷ درصد، تخممرغ ۱۰.۷ درصد، خیار ۱۱.۹ درصد، گوشت مرغ ۲.۱ درصد، سبزیهای ریشهای ۴.۱ درصد، گوشت گوسفند ۰.۶ درصد و بادنجان ۷.۳ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروهها مانند انواع برنج معادل ۱.۷ درصد، سبزیهای برگی ۵.۰ درصد، انواع ماهی ۴.۷ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۱.۱ درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی ۰.۸ درصد، نمک، ادویه، سسها و چاشنیها و ترکیبات خوراکی ۲.۴ درصد، سیب درختی ۱.۱ درصد، حبوب ۱.۸ درصد، فرآوردههای شیر ۰.۳ درصد، آشامیدنیها ۰.۵ درصد، خشکبار ۰.۶ درصد، کدو سبز ۷.۵ درصد، انواع شیر ۰.۴ درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک ۰.۶ درصد، گوجهفرنگی ۱.۱ درصد، روغنها و چربیها ۰.۳ درصد و فرآوردههای سبزی ۰.۴ درصد افزایش یافت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها معادل ۱۶.۰ درصد افزایش نشان میدهد. در گروه مذکور شاخص بهای گروه خوراکیها معادل ۱۶.۴ درصد و گروه آشامیدنیها ۸.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد کاهش داشت.
دخانیات
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۰.۵ درصد کاهش داشت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۰.۶ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل ۴.۹ درصد کاهش داشته است.
پوشاک و کفش
در تیر ماه ۱۳۹۴، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای انواع کفش معادل ۰.۴ درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس ۱.۵ درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص بهای گروههای پوشاک آماده و پارچه برای تهیه پوشاک بدون تغییر بود. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها
در تیر ماه ۱۳۹۴، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۶ درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی معادل ۰.۶ درصد، «اجاره بهای مسکن غیرشخصی» و «تعمیرات و خدمات ساختمانی» هر یک ۰.۷ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها معادل ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است.
اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای «مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش» و «وسایل خانگی هر یک معادل ۰.۴ درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی ۰.۵ درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه ۰.۴ درصد و ظروف و لوازم آشپزخانه ۰.۲ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۶.۴ درصد افزایش داشته است.
بهداشت و درمان
در تیر ماه ۱۳۹۴، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۲.۴ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروههای خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۲.۶ درصد، هزینههای بیمارستانی ۲.۹ درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۱.۱ درصد بوده است.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل ۲۶.۱ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
حملونقل
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حملونقل نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای کرایه مسافرت زمینی داخل شهر معادل ۲.۱ درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی ۰.۴ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای انواع اتومبیل سواری معادل ۰.۸ درصد کاهش داشت. در تیر ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حملونقل معادل ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
ارتباطات
در تیر ماه ۱۳۹۴، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل ۳.۲ درصد کاهش داشته است.
تفریح و امور فرهنگی
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای هزینه مسافرت با تور معادل ۱.۵ درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی ۲.۰ درصد و لوازم تفریح، بازی و ورزشی ۰.۴ درصد بوده است. در ماه مذکور شاخص بهای گروه وسایل صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری و کامپیوتر معادل ۱.۵ درصد کاهش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است.
تحصیل
در تیر ماه ۱۳۹۴، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شهریه کلاسهای تقویتی معادل ۴.۱ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل ۱۱.۱ درصد افزایش داشته است.
رستوران و هتل
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۰.۲ درصد، هزینه هتل و مهمانپذیر ۰.۸ درصد و غذای آماده جهت مجالس و مراسم ۰.۱ درصد بوده است.
در تیر ماه ۱۳۹۴، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۲ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروههای لوازم آرایشی و خدمات شخصی معادل ۰.۸ درصد و لوازم شخصی ۰.۵ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار معادل ۲.۹ درصد کاهش داشت. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۲ درصد افزایش داشته است.
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