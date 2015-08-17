۸ میلیارد تومان سرقت و کلاهبرداری اینترنتی در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن محمد نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در ساری، با اینکه برداشتهای غیرمجاز از حسابهای شخصی در رتبه اول جرایم استان قرار دارد، گفت: کلاهبرداری اینترنتی و مسایل اخلاقی در رتبه های بعدی قرار داریم.
وی ادامه داد: در ۴ ماهه نخست امسال ۵۸ درصد جرایم در مازندران مربوط به برداشت غیر مجاز و سرقت اینترنتی بوده و هفت درصد کل جرایم کشف شده در مازندران کلاهبرداری اینترنتی بوده است.
محمدنژاد با بیان اینکه انتقال جرایم به شبکههای موبایلی روند رو به رشدی را نشان می دهد، گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی برای کارکنان ادارات و دانشآموزان در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.
وی درباره هشدار به مدیران سایتهای مجازی جهت کامتگذاری گفت، مدیران سایتها از درج هرگونه نظر که حاوی توهین باشد خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا مازندران اظهار کرد: شخصی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد که از حساب شخصی اش ۸۵ میلیون تومان برداشت شده که با پیگیریهای صورت گرفته مشخص شده دو کارگر ساختمانی به همراه داماد شخص متهم بودند و دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین فردی که خود را رئیس دانشگاه معرفی کرده و برای کلاهبرداری ازحسابهای شخصی از مدیران رستورانها بابت خریدغذا درخواست شماره کارت بانکی می کرد، دستگیر شد.
محمدنژاد به مردم هشدار داد مسائل امنیتی را جدی بگیرند و کارت بانکی و اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد قرار ندهند.
محمدنژاد با بیان اینکه اطلاعرسانی از سوی اصحاب رسانه باید شفاف و واضح در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: پلیس فتا در کنار اصحاب رسانه قرار دارد و با توجه به در پیش بودن انتخابات انتظارمان بر این است اصحاب رسانه واقعیات را انعکاس دهند و وابسته به گروه و جناحی نباشند تا علیه رسانه ای اعلام جرم نشود.
وی با بیان اینکه بیشترین کاربران اینترنتی در سطح کشور مربوط به مازندران است، گفت: مازندران بیش از ۸۵ درصد کاربران اینترنتی را در کشور به خود اختصاص داده است.
جریام به سمت مجازی رفته است
محمدنژاد ادامه داد: مازندران سال گذشته توانسته رتبه نخست رسیدگی به پروندهها در حوزه مجازی را کسب کند.
رئیس پلیس فتا مازندران افزود: جرایم در گذشته فیزیکی بوده اما اکنون به سمت مجازی رفته است و رسیدگی به این فضا، کار را برای مراجع قضایی و انتظامی سخت می کند.
وی گفت: خوشبختانه با پشتکار و تلاش همکاران پلیس فتا، ۹۴ درصد پروندههای تشکیل شده در مازندران که مرتبط به پلیس فتا بوده به نتیجه ختم شده و متهمان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
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