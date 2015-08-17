فعالیت فرهنگی شهرداری سیاسی نیست/ اعتقادی به ممیزی سینمایی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه در نخستین نشست خبری خود بیش از ۲ ساعت پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران در حوزه‌های مختلف فرهنگی بود.

وی در ابتدای این نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار در پاسخ به پرسشی خبرنگاران درباره بودجه امسال این سازمان، گفت: بودجه ما در سال جاری ۱۳۰ میلیارد تومان تصویب شده که از سوی شهرداری به ما اهدا می‌شود. برآورد ما این است که با درآمدزایی سازمان این بودجه به ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید؛ البته اگر ما برنامه‌ای داشته باشیم، اعضای شورای شهر می‌توانند با اصلاحیه‌هایی بیش از این به ما بودجه اختصاص دهند.

تصویب ساخت سالانه ۳ اثر سینمایی

صلاحی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نوع نگاه و حمایت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری از بحث سینما، گفت: من از ابتدای حضورم در سازمان تاکنون ۳۰ گروه از هنرمندان مختلف را که شاید نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند ملاقات کردم. در بحث سینما هم ارتباط مستقیمی با سازمان سینمایی و هم بخش‌های خصوصی و دولتی داریم. نگاه ما این است که باید محور تعادل بودن را اصل قرار داد و گرنه هیچ نهاد فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند در تهران هدف فرهنگی احصا کند.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ادامه داد: بر اساس مصوبه ما جشنواره فیلم شهر از این پس همه ساله برگزار می‌شود که دلیلش هم وجود موضوعات متعدد شهری است که باید در قالب هنری برای مردم ارائه شود. در کنار این مسأله، سازمان هر ساله حداکثر تا ۳ فیلم سینمایی که فیلمنامه آن را تایید کرده باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد که در این زمینه امسال تاکنون ساخت ۲ اثر سینمایی تصویب شده است.

۸ میلیون تهرانی مخاطب برنامه‌های قرآنی سازمان

صلاحی در پاسخ به پرسشی دیگری درباره فعالیت موازی شورای قرآنی شهرداری و شورای عالی قرآن در سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز گفت: شهرداری تهران ۷۰ هزار کارمند دارد که برای آنها در زمینه فعالیت‌های قرآنی برنامه‌ریزی می‌کند، اما ما برای ۸ میلیون نفر مردم تهران برنامه‌ریزی می‌کنیم. در همین راستا شورای عالی قرآن سازمان با ریاست من، نایب رئیسی معاون فرهنگی و دبیری رئیس فرهنگسرای قرآن شکل گرفته است که نخستین مصوبه آن، ایجاد یک دارالقرآن ۵ کلاسه در تمامی فرهنگسراها بوده است که کلاس‌هایش بدون دریافت هزینه از شهروندان به آنها خدمات می‌دهد که نخستین آن نیز در فرهنگسرای بهمن راه‌اندازی شده است.

به گفته وی، در کنار این دارالقرآن‌ها در تمامی فرهنگسراها، فروشگاه‌های عرضه محصولات قرآنی نیز احداث شده که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از هزینه‌های رایج در اجاره غرفه‌ها را نیز دریافت نمی‌کنند.

صلاحی در ادامه از تشکیل شوراهای عالی مشابه برای سایر بخش‌های هنری نیز در سازمان متبوع خود خبر داد و گفت: از تمام بخش‌ها، سرآمدانی در شوراهای ما جمع شده‌اند که بتوانند کار حرفه‌ای را به سامان برسانند. تامین نیروی انسانی برای این مسئله از سوی بخش خصوصی انجام می شود، اما هزینه آن را سازمان متقبل می‌شود.

فاصله فرهنگی شمال و جنوب تهران کم می‌شود

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به کم کردن فاصله میان شمال و جنوب تهران در تخصیص سرانه فضاهای فرهنگی، اظهار داشت: پردیس تئاتر خاوران شامل ۵ سالن تا ۲ هفته آینده افتتاح می‌شود. همچنین پردیس تئاتر صبا در خیابان ملک با ۵ سالن در حال آماده سازی است و امیدواریم به وضعیتی برسیم که همانند پاریس و مسکو در تهران هر شب شاهد اجرای نزدیک به یکصد تئاتر باشیم.

وی در همین زمینه به حوزه موسیقی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷ فرهنگسرای ما کلاس‌های موسیقی خود را دایر کرده‌اند و ۸ کلاس نیز تا آخر امسال آماده بهره‌برداری می شود.

تمام فرهنگسراهای تهران سینمادار می‌شوند

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همچنین گفت: سالن‌های خالی فرهنگسرای رسانه و انقلاب نیز با دستور من برای اکران آثار سینمایی مجهز می‌شوند و به این ترتیب تمامی فرهنگسراهای ما آمادگی اکران آثار سینمایی را دارند. من چندی قبل با آقای مجید مجیدی نیز جلسه‌ای داشتم و اعلام کردم که آماده همکاری برای اکران فیلم ایشان نیز هستیم و در همین زمینه با وزارت ارشاد و معاونت سینمایی نیز هماهنگ شده و قول همکاری از آنها گرفتیم.

فعالیت‌های فرهنگی ما سیاسی نیست

صلاحی همچنین با اشاره به این مسأله که احیای سبک زندگی ایرانی- اسلامی در تمام فعالیت‌های هنری مدنظر سازمان است، در پاسخ به سئوالی درباره شائبه سیاسی بودن برخی از فعالیت‌های فرهنگی شهرداری تهران گفت: تمام شهرداری‌های مهم دنیا بخش فرهنگی منحصر به خود را دارند. در دوره آقای قالیباف جدای از فعالیت‌های قابل توجه عمرانی، در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نیز اتفاقات زیادی رخ داده است.

وی ادامه داد: ما در این دوره تعداد زیادی سالن سینمایی ایجاد کردیم و هم‌اکنون نیز ۳۴ فرهنگسرا و ۷۰ خانه فرهنگ داریم. نمی‌توان گفت که فعالیت فرهنگی را کم کنیم چون یک نفر فکر می‌کند این کار به خاطر برخی از اهداف سیاسی است. هر مسئولی ممکن است روزی بخواهد برای تصدی پستی سیاسی کاندیدا شود، اما این دلیل نمی‌شود که سایر فعالیت‌های خود را متوقف کند. آقای قالیباف یکی از مدیران اجرایی و جهادی موفق کشور هستند و فعالیت‌های فرهنگی شهرداری نیز در راستای همین بینش شکل گرفته است.

کاهش ۲۰ درصدی اجاره سالن برای گروه‌های موسیقی

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در بخش دیگری از این نشست خبری درباره گلایه‌های هنرمندان تئاتر از گرانی اجاره سالن‌های این سازمان، گفت: من به این مسئله واقفم به همین خاطر دستور دادم به جای هزینه ۵۰ درصدی که ما از برگزاری برنامه‌ها دریافت می‌کردیم را به ۳۰ درصد تقلیل دهند، با این حال باید بگویم که در حوزه موسیقی و سایر هنرها نگاه ما اشاعه هنر متعالی است که در خدمت جامعه و تعالی انسان قرار بگیرد. کار ما تعطیل کردن برنامه‌های فرهنگی نیست اما بر اجرای آنها نظارت نیز داریم.

آخرین وضعیت ارکستر فیلارمونیک تهران

صلاحی همچنین با اعلام خبر برگزاری کنسرت غلامرضا صنعتگر در فرهنگسرای بهمن و افتتاح مکتب‌خانه آواز تهران طی ماه آینده در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام تشکیل ارکستر فیلارمونیک تهران، گفت: پیشنهاد تشکیل این ارکستر با موافقت شهردار تهران همراه شده است و ما در منطقه ۲ شهر تهران در حال مکان‌یابی برای ایجاد آن هستیم. همچنین قرار است هیاتی از تهران برای بررسی سالن‌های فیلارمونیک مشهور دنیا سفری به برخی از کشورهای خارجی داشته باشند.

دیگران هم بگویند برای کتاب‌خوانی چه کرده‌اند

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کتابخانه‌های این سازمان نیز از تجمیع ۲۹۰ کتابخانه معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری با ۹۰ کتابخانه زیرنظر سازمان تحت مدیریت خود خبر داد و گفت: شکی نیست که در حوزه ترویج مطالعه و کتابخوانی کمبودهایی داریم اما سؤال من این است که شما از مسئولان دیگر هم بپرسید که در این زمینه چه کار کرده‌اند. ما در حال حاضر تعداد کتابخانه‌هایمان را به ۴۰۰ باب رسانده‌ایم، اما سایرین هم بد نیست که بگویند در این حوزه چه کار کرده‌اند.

صلاحی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توجه به بخش کودک و نوجوان در این سازمان گفت: من از معاون هنری خود می‌خواهم که در تمامی فرهنگسراها نگاه ویژه به بخش کودک و نوجوان داشته، به آن اولویت بدهند و شرایطی فراهم سازند تا اجرای برنامه‌های فرهنگی با کمترین هزینه در آنها انجام شود. در همین زمینه اعلام می‌کنم خودم مسئولیت ساماندهی بخش کودک و نوجوان در سازمان را برعهده می‌گیرم و سعی می‌کنم با سهل‌ترین شکل ممکن، در این زمینه فعالیت انجام شود.

بدهی میلیاردی جشنواره فیلم شهر در حال پرداخت است

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همچنین درباره وضعیت پرداخت بدهی جشنواره فیلم شهر نیز گفت: بدهی جشنواره بیش از یک میلیارد تومان بوده است که ما در سازمان تصویب کرده‌ایم این بدهی پرداخت شود که در حال پرداخت است. درباره دبیر جشنواره نیز به دنبال فردی هستیم که بتواند جشنواره‌ای که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شده را به صورت سالانه و با افزایش ۲۰ درصدی در کمیت و کیفیت به جلو هدایت کند.

وی در پایان سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت منابع انسانی در سازمان، گفت: ما در سازمان در حال حاضر تراکم نیرو نداریم، منتها نیروهای ما باید چند برابر معمول کار انجام دهند. ما نگران بودجه نیستیم بلکه نگران برنامه‌ها و اجرای آن هستیم.

آخرین پرسش از صلاحی در این نشست خبری نیز به موضوع ممیزی آثار سینمایی اختصاص یافت که وی در پاسخ به آن گفت: معتقدیم وقتی اثری پروانه نمایش از وزارت ارشاد را دریافت می‌کند، نباید پخش آن در جامعه با مشکلاتی مواجه شود، البته می‌دانیم که بخش‌هایی در جامعه به برخی از این آثار انتقاداتی دارند، اما ما چیزی به نام ممیزی برای پخش این آثار نداریم.