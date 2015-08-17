به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، پیكر نیمه جان ادنا هاینس نوه ناتنی مورگان فریمن، اوایل روز یكشنبه در نیویورك پیدا شد.

فریمن با شنیدن این خبر با صدور بیانیه ای گفت: «دنیا هرگز نخواهد توانست استعداد و هنر او و این كه او چقدر توانایی داشت، دریابد. دوستان و خانواده او اما آنقدر خوش شانس بودند كه او را بشناسند.» او افزوده است: «ستاره او همچنان خواهد درخشید و قلب‌های ما را روشن خواهد كرد. خدا او را بیامرزد.»

پلیس با تماسی كه به مركز فوریت‌های پلیس گرفته شد پیش از ساعت ۳ صبح از این حادثه باخبر شد. او در حالی كه در خیابان افتاده بود و چندین ضربه چاقو بر قسمت بالای بدنش وارد آمده بود، پیدا شد.

این دختر ۳۳ ساله بلافاصله به بیمارستان هارلم منتقل شد، اما اندكی بعد درگذشت.

مقامات هنوز اتفاقی را كه برای وی روی داده، روشن نكرده اند. مرد ۳۰ ساله ای كه دوست وی بود و خبر این حادثه را به پلیس داد نیز برای مسایل پزشكی به بیمارستان منتقل شده است. مقامات نام او را اعلام نكرده اند و ارتباط او را نیز با این ماجرا روشن نساخته‌اند.

هاینس نوه همسر اول فریمن بود. این دو پس از ۱۲ سال زندگی مشترك در سال ۱۹۷۹ از هم جدا شده بودند. اما فریمن همیشه از این دختر به عنوان نوه خودش یاد می‌كرد.