مکانیزه شدن صنعت کشمش در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف زادگان ظهر دوشنبه در کارگروه کشمش که به ریاست استاندار قزوین در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: از نگاه ویژه استاندار محترم به موضوع کشمش سپاسگزاریم اما امیدواریم این حمایتها تداوم یابد تا بتوانیم در این مسیر بهتر گام برداریم.

وی اضافه کرد: ایجاد تعرفه ترجیحی با کشورهای روسیه و ترکیه، برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص صادرات، بسته بندی، بازاریابی، فرآوری محصول از مسائلی است که باید مورد حمایت و پیگیری جدی قرار گیرد.

دبیر کمیته بازرگانی اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: با تشکیل شرکت تخصصی تکوین باعضویت فعالان کشمش تاکستان و قزوین امیدواریم بتوانیم فعالیت های گروهی در این بخش را ساماندهی کرده و زمینه توسعه صادرات این محصول در کشورهای اروپایی را فراهم کنیم.

یوسف زادگان بیان کرد: برای تغییر سیستم تولید و فرآوری واحدهای کشمشی که با روش سنتی کار می کنند با همکاری سازمان توسعه تجارت پیگیری لازم انجام شده تا زمینه مکانیزه شدن تولید کشمش در استان فراهم شود.

این فعال اقتصادی یادآورشد:حذف ارزش افزوده از محصول کشمش، تولید متنوع محصولات با فرآوری، حضور در نمایشگاههای تخصصی خارج از کشور، بازاریابی، برنامه ریزی برای سالهای آینده از کارهای دیگری است که نیازمند حمایت مسئولان است.

یوسف زادگان اظهارداشت: با تشکیل شرکت تخصصی تکوین برای ساماندهی امور مربوط به کشمش استان قرار است در گام اول ۱۵ هزار سهم ویژه واگذار شود و پس از آن سهام عادی هم ارائه خواهد شد تا بتوانیم در اولین حرکت نسبت به خرید و یا اجاره انبار و دفتر نمایندگی در کشور روسیه به عنوان بزرگترین بازار تجاری این کالا اقدام کنیم.

وی به کاهش صادرات کشمش در سال گذشته هم اشاره کرد و افزود: در سال قبل در کشور شاهد کاهش ۱۷ درصدی و در استان ۵۰ درصدی کاهش صادرات کشمش بودیم که باید با برنامه ریزی لازم برای جبران آن بتوانیم در بازارهای خارجی حضور بموقع و موثر داشته باشیم.

در ادامه عظیمی از صادرکنندگان نمونه استان هم با بیان برخی مشکلات تولید گفت: تقویت کارگروه کشمش استان، پرداخت مطالبات کشمش کاران، تامین هزینه در گردش و حمایت مالی صادرکنندگان مهم است.

وی افزود: اگر دولت در قالب اتحادیه و تعاونی کمتر در امور کشمش کاران دخالت کند نتیجه کار بهتر خواهد بود و موانع کمتر می شود.

مجید رحمانی از دیگر تولیدکنندگان و صادرکندگان کشمش استان هم اظهارداشت: در سال گذشته قیمت کشمش در خارج ۱۴۰۰ دلار بود اما با دریافت عوارض ترجیحی توسط کشور ترکیه قادر به رقابت نشدیم وآسیب دیدیم که امسال با کمک دولت و امضای تفاهم نامه این مشکل برطرف شده است.

وی افزود: در سال جاری قیمت کشمش به دو ۱۵۰ دلار رسیده که در مقایسه با قبل بسیار بهتر شده اما این افزاتیش قیمت در داخل هم دیده می شود که مشکلاتت دیگری را برای ما ایجاد کرده که باید تدبیر شوید.

پسته جایگزین کشمش شود

این تولیدکننده استان یادآورشد: با توجه به مشکلات کم آبی و تغییرات اقلیمی پیشنهاد می کنیم دردراز مدت برای جایگزینی محصول پسته به جای انگور در استان برنامه ریزی کنیم تا از این ظرفیت آّب و خاک استان برای تولید محصولی سود آور استفاده کنیم.

بخشنده نائب رئیس اول اتاق بازرگانی قزوین هم گفت: به دلیل سرمازدگی در کشور ترکیه تقاضا در بازار جهانی بالا رفت و موجب افزایش قیمت ها شد که متاسفانه در ایران هم شاهد بالا رفتن قیمت ها بودیم که صادرات را تحت تاثیر قرار داد.

این صادرکنندگان شاخص استان گفت: باید برای صادرات به موقع محصول برنامه داشته باشیم و در صورت نیاز در بازار اروپا بتوانیم به سرعت وارد عمل شده و مصحول خود را صادر کنیم تا سود تولیدکننده تضمین شود.

عضو اتاق بازرگانی قزوین یادآور شد: با استفاده از تجربه دیگران باید یک راهکار اساسی برای ایجاد ثبات در بازار کشمش اتخاذ کنیم تا تولیدکننده و صادرکنندگان استان دچار مشکل نشوند.

در این جلسه مقرر شد برای شرکت صادرکنندگان کشمش استان در نمایشگاه روسیه و آلمان پیگیری لازم صورت گیرد.