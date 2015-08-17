سهم ۹۰ درصدی قاچاق از بازار نمایش خانگی/ به دنبال مجوز VOD هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه بیست و ششم مرداد ماه اولین نشست خبری کانون موسسات نمایش خانگی با حضور اعضای این کانون از جمله مهدی جعفری مدیرعامل موسسه قرن بیست و یکم، حسن داها مدیرعامل سینما رسانه آسیا، جواد معماری مدیرعامل تصویر دنیای هنر، علی اسدزاده مدیرعامل تصویرگستر پاسارگاد، سیروس ذوالفقاری مدیرعامل تدبیر و امید ماندگار، نادر معماری مدیرعامل کیمیا نما و میثم معراجی مدیرعامل فیلمسازان جوان برگزار شد.
کانون به دنبال کمک مالی از دولت نیست
در ابتدای این نشست مهدی جعفری مدیرعامل موسسه قرن بیست و یک گفت: این جلسه به معنای اعلام رسمی تاسیس کانون موسسات نمایش خانگی است. در این کانون هشت شرکت شبکه نمایش خانگی از جمله تدبیر و امید ماندگار، تدبیرگستر پاسارگاد، تصویر دنیای هنر، کیمیا نما، رسانه آسیا، فیلمسازان جوان و قرن بیست و یکم عضو هستند. درواقع این هشت شرکت منافع مشترکی در حوزه شبکه نمایش خانگی داشته و با توجه به اینکه سهم زیادی در عرضه محصولات شبکه نمایش خانگی دارند، تحت پوشش این کانون به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر این که دلیل جدا شدن این شرکتها از اتحادیه ویدئو رسانه چیست؟ توضیح داد: ایجاد کانون موسسات نمایش خانگی به معنای جدا شدن از اتحادیه نیست. درواقع اعضای این کانون خواستههای متفاوتی نسبت به اتحادیه دارند. در حال حاضر ۳۲ شرکت شبکه نمایش خانگی مجوز فعالیت دارند که از این میان بیشترین سهم عرضه در شبکه نمایش خانگی به این هشت شرکت تعلق دارد. کانون موسسات نمایش خانگی به مسائلی چون توجه به بازار فیلم در شبکه نمایش خانگی، سیدیهای قاچاق و پیشرفت تکنولوژی در این حوزه توجه میکند.
مدیرعامل شرکت قرن بیست و یکم با تاکید بر اینکه نیازمند مبارزه بیشتری با قاچاق سیدیها در کشور هستیم، توضیح داد: با پیشرفت تکنولوژی در دنیا مساله قاچاق سیدیها شکل متفاوتی پیدا کرده و بسیاری از سایتهای فیلم وجود دارند که دو ساعت بعد از عرضه فیلمها در شبکه نمایش خانگی، فیلم ها را در فضای مجازی منتشر می کنند.
جعفری با اشاره به خواستههای این کانون بیان کرد: دوستانی که در کانون موسسات نمایش خانگی عضو هستند خواستههای متفاوتی نسبت به دیگر اعضای اتحادیه شبکه ویدئو رسانه دارند. مهمترین مساله در این زمینه این است که به دنبال کمک مالی از سوی دولت نیستند، بلکه تنها میخواهند دولت به عنوان حامی در کنار این شرکتها حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: در ابتدای سال جاری رییس سازمان سینمایی اعلام کرده بود که برخورد جدی با مساله قاچاق سیدی در کشور انجام میشود و این سازمان قرار است عزم خود را برای ارتقای شبکه نمایش خانگی جزم کند. ما هم در همین جا اعلام میکنیم که کانون موسسات نمایش خانگی آمادگی تعامل با سازمان سینمایی و برخورد با مساله کپی غیرمجاز را دارد.
ایرانیان خارج از کشور به دنبال آثار اورجینال ایرانی نیستند
مدیر عامل شرکت قرن بیست و یک در پاسخ به این سوال که آیا به عرضه محصولات شبکه نمایش خانگی در خارج از کشور فکر شده است یا خیر؟ بیان کرد: در این زمینه برنامههای مختلفی اجرا شده است. به عنوان مثال در گذشته تعدادی شرکت نمایش خانگی در امارات متحده راهاندازی شد و آثار شبکه نمایش خانگی را به این منطقه صادر کرد، اما مساله اینجاست که بسیاری از هموطنان ما در خارج از کشور به دنبال خرید سیدیهای اورجینال ایرانی نیستند و همین مساله باعث شد تا حضور در این کشورها چندان با موفقیت همراه نباشد. به هر حال برای حضور در بازارهای خارجی نیازمند ایجاد زمینههایی هستیم که هزینه بالایی را میطلبد و باید برای چنین سرمایهگذاری، خوب فکر کنیم.
میثم معراجی مدیرعامل شرکت فیلمسازان جوان در ادامه این نشست با اشاره به اینکه اعضای هیات مدیره این کانون به زودی اعلام میشوند، تاکید کرد: این کانون مانند هر تشکل صنفی دیگری، تمام روابط حرفهای را رعایت میکند. از ابتدا هم قرار بود که این کانون یک سخنگو را به مطبوعات و رسانهها معرفی کند تا انتقال افکار در این زمینه از طریق یک منبع انجام شود.
تلاش برای افزایش قیمت رایت
وی با ارائه آماری در حوزه سهم بازار شبکه نمایش خانگی، بیان کرد: از ۱۰۰ درصد بازار نمایش خانگی، تنها ۱۰ درصد در اختیار شرکتهای نمایش خانگی است و ۹۰ درصد باقی در دست شبکههای قاچاق است. اگر بتوانیم درصد سهم قاچاق فیلم را از این بازار کاهش دهیم، میتوانیم هزینه رایت فیلمهای سینمایی را بالا ببریم. در گذشته هزینه رایت یک فیلم سینمایی با هزینه تولید فیلم برابری میکرد، اما امروز این مساله وجود ندارد و اگر هزینه ساخت یک فیلم یک میلیارد تومان باشد، شبکه نمایش خانگی تنها میتواند مثلاً ۴۰۰ میلیون تومان هزینه رایت پرداخت کند. ما تلاش میکنیم قیمت رایت بالا برود تا حداقل ۱۰۰ درصد سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در سینما بازگردانده شود.
مدیرعامل شرکت قرن بیست و یکم در ادامه بیان کرد: ۸۰ درصد سهم توزیع و تیراژ در شبکه نمایش خانگی توسط هشت شرکتی است که عضو این کانون هستند، به همین دلیل ما با این حال تلاش میکنیم تا علاوه بر اینکه خودمان سهمی از بازار داشته باشیم، تهیهکنندگان سینمایی نیز به سرمایه خود دست پیدا کنند، به همین دلیل بیش از هر چیز باید به مساله قاچاق فیلمها توجه کنیم. در حال حاضر ۱۰ استان مصرفکننده محصولات شبکه نمایش خانگی هستند و اگر بتوانیم ستاد صیانت از قاچاق فیلم را در این استانها فعالتر کنیم، قدم بزرگی در حوزه قاچاق فیلم برداشتهایم.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم گردش مالی مناسبی را در بازار شبکه نمایش خانگی ایجاد کنیم، سرمایه مناسبی به دست تهیهکننده میرسد و در نهایت فیلمهای بهتری تولید میشود و مصرفکننده نیز آثار مناسب با سلیقه خود را در شبکه نمایش خانگی میبیند.
تیراژ۳۰۰ هزار نسخه ای برای ایران ۷۰ میلیونی
معراجی در ادامه این نشست بیان کرد: تعداد تیراژ فیلمها با رایت ۳۰۰ میلیون تومانی، ۳۰۰ هزار نسخه است که از این ۳۰۰ هزار نسخه، ۱۸۰ هزار نسخه تنها برای تهران ۸ میلیون نفری و ۱۲۰ هزار نسخه برای ایران ۷۰ میلیون نفری در سطح کشور توزیع میشود. اگر دولت بتواند به ما کمک کند تا جلوی قاچاق فیلم در شهرستانها را بگیریم، بازار مناسبی برای شبکه نمایش خانگی فراهم میشود.
وی با اشاره به جریمه قاچاق فیلم در کشور توضیح داد: جریمه مواردی مانند دزدی و کیفقاپی در کشور بین یک تا پنج سال است اما جریمه قاچاق فیلم در ایران بین سه ماه تا یک سال است. این در حالی است که یک کیفقاپ ممکن است در یک دزدی ۵۰ هزار تومان و یا یک میلیون تومان نصیبش شود، اما در قاچاق فیلم بحث پولهایی تا ۸۰ میلیون تومان است. متاسفانه آگاهی کمی در زمینه قاچاق فیلم و سود آن توسط قاچاقچیان در ردههای اجرایی کشور وجود دارد به همین دلیل تنها به این زمینه توجه میشود.
معراجی بیان کرد: حتی دیدهایم که شهرداری بازارهای هفتگی راه میاندازد و در همان غرفههای بازارها، کپی سیدی فیلمهای شبکه نمایش خانگی را عرضه میکند و این نشان میدهد که بسیاری از نهادهای دولتی ناخواسته به مساله قاچاق فیلم دامن میزنند.
حامی مالی برای آثار سینمایی نداریم
علی اسدزاده مدیرعامل تصویرگستر پاسارگاد با اشاره به مساله جذب اسپانسر در شبکه نمایش خانگی، توضیح داد: شرکت ما و البته اکثر شرکتهای نمایش خانگی در بخش عرضه تولیدات سینمایی نمیتوانند سرمایهگذار جذب کنند، حتی اگر این فیلمها، فیلمهای پرفروش سینمای ایران باشد. البته جذب اسپانسر در بخش سریالسازی وضعیت بهتری دارد.
وی تاکید کرد: هدف اصلی تشکیل کانون موسسات نمایش خانگی، حمایت از نهادهای مختلف دولتی است. به عنوان مثال تلویزیون همانقدر که از سینما حمایت میکند و تیزرهای سینمایی را پخش میکند، میتواند از شبکه نمایش خانگی نیز حمایت کرده و تیزر فیلمهای ما را پخش کند.
مدیرعامل شرکت فیلمسازان جوان در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تعداد اعضای این کانون در آینده اضافه میشود یا خیر؟ توضیح داد: یکی از شروط اصلی ما برای پذیرش عضو در این کانون، فعال بودن شرکتهای شبکه نمایش خانگی است. متاسفانه در بین شرکتهایی که پروانه فعالیت دارند، شرکتهایی وجود دارند که حتی در یک سال گذشته پروانه نمایش و عرضه یک اثر ویدئویی را هم دریافت نکردهاند.
وی تاکید کرد: هر چند یک سال ۵۴ هفته دارد، اما تقریبا ۱۲ هفته از این هفتههای سال تعطیل است و در نهایت ما ۴۰ هفته در سال داریم که میتوانیم فیلم تولید کنیم. اگر برای هر هفته دو فیلم در شبکه نمایش خانگی توزیع کنیم، میشود سالی ۸۰ فیلم و این نشان میدهد که در حال حاضر بازار شبکه نمایش خانگی در ایران بسیار کوچک است.
به دنبال مجوز VOD هستیم
در ادامه این نشست مهدی جعفری مدیرعامل موسسه قرن بیست و یکم در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر این که باید برای رونق بازار شبکه نمایش خانگی کیفیت آثار این شبکه بالا رود، بیان کرد: شورای پروانه ساخت شبکه نمایش خانگی طی دو سال گذشته دقت بیشتری در زمینه ارائه پروانه برای تولیدات ویدئویی داشته است و سعی کرده تا آثار مناسبتری در این حوزه تولید شود.
اسدزاده در ادامه این بحث بیان کرد: دریافت پروانه ساخت برای شبکه نمایش خانگی ربطی به ما ندارد و ما نمیتوانیم در زمینه کیفیت آن نظر بدهیم. اما درباره سریالها باید بگویم عمر تولید سریال در شبکه نمایش خانگی ایران بسیار جوان است و ما هنوز در مرحله تجربه هستیم. اینکه میگویند اکثر سریالهایی که در شبکه نمایش خانگی تولید شده، ناتمام مانده است اینطور نیست و از میان سریالهایی که تا امروز در شبکه نمایش خانگی تولید شده، تنها سریال «قهوه تلخ» به کارگردانی مهران مدیری و سریال «ابله» به دلیل ضرر هنگفت مالی ناتمام مانده است.
داها مدیرعامل شرکت سینما رسانه آسیا در ادامه با بیان اینکه شکل ارائه آثار مختلف در شبکه نمایش خانگی در دنیا تغییر کرده است، گفت: در تلاش هستیم تا محصولات شبکه نمایش خانگی در سالهای آینده به صورت VOD انجام شود و با توجه به برنامهریزیهایی که داریم، تا چند سال آینده ارائه محصولات این شبکه به صورت دیویدی منسوخ میشود.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلمهای ویدئویی، تاکید کرد: ما هم دوست داریم در برگزاری این جشنوارهها سهم داشته باشیم و از توان، نیروی انسانی، امکانات و تجربه ما در بهتر برگزار شدن این جشنواره استفاده شود. همچنین در حوزه شبکه قاچاق نیز از دولت میخواهیم که همکاری ما را در این حوزه بپذیرد، چرا که ما میخواهیم از مال خود دفاع کنیم.
داها با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۴۰ شبکه خارجی، آثار مختلف سینمای ایران را به زبانهای مختلف پخش میکند، بیان کرد: این مساله نشان میدهد که بسیاری از شبکهها روی آثار سینمای ایران سرمایهگذاری کردهاند. البته ما نیز میتوانیم در حوزه پخش آثار خارجی، برنامههای مناسبی داشته باشیم. در صورتی که پروسه دریافت پروانه نمایش، ترجمه و ممیزیهای سریالها و فیلمهای خارجی به موقع انجام شود، میتوانیم با شبکههای خارجی رقابت کرده و مانع جذب مخاطبان به این شبکهها شویم.
جواد معماری مدیرعامل تصویر دنیای هنر توضیح داد: اگر قرار است برای ارائه فیلمهای شبکه نمایش خانگی، فروشگاههای خاص مانند فروشگاه رسانه و تصویر ایجاد شود، دولت باید از چنین فروشگاههایی حمایت کند. البته در دنیا ارائه محصولات شبکه نمایش خانگی به این صورت منسوخ شده و آثار بیشتر در سوپرمارکتها ارائه میشود. نباید فراموش کرد که اگر ارائه این آثار در سوپرمارکتها توجیه اقتصادی نداشت، فعالیت این چرخه ادامه پیدا نمیکرد.
نادر معماری مدیرعامل موسسه کیمیا نما نیز در پایان گفت: برای مبارزه با بحث قاچاق فیلم در شبکه نمایش خانگی باید از پایه برنامهریزی کرد. به عنوان مثال میتوانیم آموزشهای لازم را از آموزش و پرورش آغاز کنیم تا فرزندانمان بدانند که چگونه باید با محصولات فرهنگی برخورد کنند. نباید فراموش کرد اگر سینمای ما امروز ضعیف است، به این دلیل است که شبکه نمایش خانگی نتوانسته هزینه تولید فیلمهای سینمایی را در هنگام خرید حق رایت پرداخت کند.
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