جذب متخصص طب اورژانس در مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی خسروانی مقدم با بیان اینکه تا کنون تعدادی متخصص طب اورژانس جذب شده اند، افزود: ایجاد متولی در امر درمان، تعیین تکلیف هر چه سریعتر بیماران، کاهش میزان مرگ و میر زیر بیست و چهار ساعت در اورژانس و میزان انجام سی پی آر های موفق از مزایای حضور متخصص طب اورژانس است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در بخش اورژانس بیمارستان ثانیه ها نیز برای نجات جان بیمار اهمیت دارد، باید پرسنل درمانی مجرب و کارآزموده با بهترین وسایل و تجهیزات پزشکی در بخش اورژانس در خدمت بیماران نیازمند باشد که این امر نیز در دستور کار اداره کل درمان استان قرار دارد.

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی تهران تصریح کرد: در بیمارستان های تأمین اجتماعی شهید دکتر فیاض بخش، شهدای ۱۵ خرداد ورامین، ۱۲ بهمن، امام رضا (ع) اسلامشهر، شهریار و آیت اله کاشانی متخصص طب اورژانس جذب شده است امیدوارم تا سال آینده بتوانیم در اکثر قریب به اتفاق شیفت های موظفی اورژانس، پزشک متخصص طب اورژانس مستقر کنیم.

وی گفت:بازسازی بخش اورژانس بیمارستان های شهید دکتر فیاض بخش، امام رضا (ع) اسلامشهر، شهریار و شریعت رضوی (بر اساس میزان بار مراجعه) از جمله اقدامات اداره کل درمان تهران در آینده است.

خسروانی مقدم افزود: هدف از بازسازی اورژانس مراکز درمانی، تفکیک بخش سرپایی از بخش بستری، ایجاد فضای بستری استاندارد ، ایجاد و افزایش اتاق عمل سرپایی، ایجاد و احداث اتاق تریاژ،اتاق CPR و اتاق ایزوله بر طبق آخرین استانداردهای مصوب اعتبار بخشی و استانداردهای دانشگاه های علوم پزشکی است.