نهمین نمایشگاه فرهنگی هنری رضوی در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر پیش از ظهر دوشنبه در‌آئین افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه‌ها اهمیت بسیار زیادی در ترویج و توسعه فرهنگ رضوی در سطح جامعه دارد.

حمیده ماحوزی با اشاره به ارائه ۲۵۰ اثر فرهنگی و هنری در قالب این نمایشگاه، اضافه کرد: در نهمین نمایشگاه فرهنگی هنری رضوی آثاری در رشته‌های عکس، خوشنویسی، نقاشی، گرافیک، طراحی، نشانه، نقشه، کتاب، نرم‌افزار و تندیس رضوی ارائه شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با همکاری و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) در استان، نمایشگاه انجمن خوشنویسان خورموج، انجمن خوشنویسان و هنرهای تجسمی برازجان و هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای فاطمیه برگزار شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: آثار راه یافته به بخش مسابقه چهارمین جشنواره ملی عکس رضوی که سال گذشته در آذربایجان شرقی برگزار شده بود، در این نمایشگاه قرار دارد.

وی با دعوت از همه دلبستگان به آستان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برای حضور در این نمایشگاه، بیان کرد: امیدواریم با حضور مردم در این نمایشگاه شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.

لازم به ذکر است که نهمین نمایشگاه فرهنگی هنری رضوی در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ۹دی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برگزار می‌شود.