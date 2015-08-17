سفرهای خارجی باید موجب تقویت اقتصاد استان قزوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر دوشبه در جلسه شورای روابط خارجی استان که با حضور حسن توانا عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و چین در استانداری برگزار شد اظهارداشت: رفت و آمدهای داخل و خارج کشور کار خوبی است اما اگر این برنامه ها بدون هدف و خروجی باشد جز تحمیل هزینه به استان و بیت المال چیزی ندارد.

استاندار بیان کرد: فلسفه تشکیل شورای روابط خارجی در استان هم ساماندهی فعالیت های بین المللی است و همه برنامه های دعوت از هیئت های خارجی، اعزام هیئت، گزارش سفر در قبل و بعد از آن باید توسط این شورا انجام شود.

روزبه تصریح کرد:درحوزه روابط بین الملل لازم است برنامه های گذشته آسیب شناسی شود واگر دعوتی صورت می گیرد بموقع، کارشناسی شده و از روی اصول دیپلماتیک باشد تا بتوانیم از این فرصت برای رشد و توسعه استان استفاده کنیم.

استاندار قزوین یادآورشد: سفر برای همه جذابیت دارد و مسئولان و مدیران و بخش خصوصی علاقمند رفتن به این مسافرتها هستند اما باید هدف ما اعزام به کشورهایی باشد که بتواند ضمن معرفی تو. انمندی های صنعتی، کشاورزی، گردشگری زمینه انجام کارهای مشترک را فراهم کند.

وی بیان کرد: در سال گذشته استان یزد توانست ۵۰ هزار گردشگر خارجی را جذب خود کند اما در شرایطی که بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کشور عراق وارد ایران شدند ما نتوانستیم حیتی یک گردشگر را وارد قزوین کنیم که جای سوال دارد.

در ادامه حسن توانا عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و چین گفت:قزوین از ظرفیت های بالایی برای برقراری ارتباط و تعامل با کشور چین برخوردار است و اگر بتوانیم انها را شناسایی و معرفی کنیم به نتایج خوبی خواهیم رسید.

توانا افزود: مسئولان کشور چین برای اجرای طرح «یک کمربند، یک جاده» اعلام آمادگی کرده اند که این طرح می تواند موانع مربوط به تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را برطرف کند و استان قزوین هم می تواند با موقعیتی که در جاده ابریشم دارد از این فرصت بخوبی استفاده کند.

وی گفت: خروج چین از سیاست خارجی درون گرا به سیاست برون گرا موجب شده تا این کشور به عنوان اقتصاد دوم جهان تبدیل شود و احیاء جاده ابریشم در حوزه زمینی، دریایی می تواند فرصت های فرهنگی و اقتصادی را نیز برای ایرانم و استان قزوین فراهم کند که باید برای آن برنامه داشته باشیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین اظهارداشت: در این کمربند حدود ۶۳ کشور پیش بینی شده که ایران نیز در این ردیف است و چهار شهر نیز از ایران در جاده ابریشم مورد نظر است که قزوین هم در فهرست انتخابی است.

وی اضافه کرد: در سیاست روابط خارجی نیازمند برنامه دریزی منسجم و اصولی هستیم تا بتوان از فرصتها برای توسعه مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بخوبی بهره برد.