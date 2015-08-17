۱۱ کیلوگرم تریاک در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان قزوین، ولی وندایی در این باره اظهارداشت: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در پی یکسری اقدامات اطلاعاتی یک قاچاقچی مواد مخدر را که مواد خود را از یکی از استان‌های همجوار خریداری و در استان قزوین توزیع می‌کرد را شناسایی و تحت مراقبت پلیسی قرار دادند.

وی افزود: این مأموران با هماهنگی قضایی متهم را که با یک دستگاه سواری پراید برای خرید مواد مخدر از استان خارج شده بود تعقیب و وی را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و از متهم مقدار پنج کیلوگرم تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین ادامه داد: همچنین مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان البرز روز گذشته در پی یکسری اقدامات اطلاعاتی یک قاچاقچی مواد مخدر را شناسایی کردند.

وندایی تشریح کرد: در این اقدام مأموران مقدار سه کیلوگرم تریاک کشف و یک قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

این مسئول انتظامی اضافه کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قزوین و البرز در ۲ اقدام ۱۶۴ گرم شیشه کشف و ۲ نفر را نیز در این خصوص دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر با کشف ۲ کیلوگرم تریاک در شهرستان بویین زهرا را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد و بیان کرد: همچنین مأموران کلانتری ۱۴ قزوین نیز یک کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک در یک اقدام پلیسی کشف و ۲ نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

کشف ۱۴ فقره سرقت از ۳ سارق در قزوین

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۱۴ فقره انواع سرقت با دستگیری سه سارق در این استان خبر داد.

سلمان امیری بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان قزوین روز گذشته یک سارق لوازم خودرو و یک سارق انباری منازل را دستگیر و در بازجویی از آنها موفق به کشف چهار فقره سرقت انباری منازل و ۶ فقره سرقت قطعات خودرو و اقلام خرد در این شهرستان شدند.

وی اضافه کرد: همچنین یک سارق که در روزهای گذشته دستگیر شده بود، در بازجویی مجدد مأموران پلیس آگاهی قزوین به چهار فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به همت مضاعف مأموران در پیشگیری از سرقت و دستگیری به موقع سارقان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک توسط افراد ناشناس و افرادی که منازل مسکونی را به صورت مجردی اجاره می‌کنند، مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.

جاعل ۴۹ مهر دولتی در قزوین روانه زندان شد

فرمانده انتظامی شهرستان البرز از دستگیری یک جاعل حرفه‌ای خبر داد و گفت: در این راستا ۴۹ عدد مهر جعلی در این استان کشف شد.

ولی‌الله رسولی‌راد اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان البرز طی یکسری اقدامات اطلاعاتی از فعالیت فردی در زمینه جعل اسناد دولتی مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اضافه کرد: این مأموران، در اقدامی غافلگیرانه متهم را هنگام دریافت پاسخ‌نامه‌های خود در یکی از بانک‌های استان قزوین با مدارک جعلی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز افزود: منزل متهم با هماهنگی قضایی مورد بازرسی قرار گرفت و تعداد ۴۹ عدد مهر جعلی مربوط به افراد حقیقی و حقوقی، ارگان‌های دولتی و خصوصی، یگان‌های مختلف نیروی انتظامی، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مهر ارجاع پرونده دادسرا، ثبت احوال و غیره به همراه یک عدد اسپری اشک‌آور، یک عدد شوکر، یک رشته دستبند فلزی، یک دستگاه میز نور و چاپ مهر بر روی ژله‌های خام، ژله‌های خام مخصوص ساخت مهر و تعدادی مدارک هویتی جعلی کشف شد.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: متهم پس از اعتراف به جعل مدارک و مهرهای مکشوفه، به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.